Podcast: Nejhorší masový vrah naší historie zabil 11 lidí! Žhář v Bohumíně zapálil byt s vlastní rodinou

Neuvěřitelná tragédie, která se odehrála v srpnu roku 2020, zasáhla tehdy celé Česko. Při požáru v jedenáctém patře panelového domu zemřelo tehdy 11 lidí. Probíhala tam totiž oslava a tak byl byt plný. V ohnivém pekle zemřely i malé děti. Žhář Zdeněk Konopka polil vchod do bytu, kde byla jeho vlastní rodina, včetně malého vnuka, benzínem a zapálil.

Zdeněk Konopka žil do roku 2009 celkem běžným životem. Pak ale přišla událost, která vše změnila. Zemřel jeho syn Marek. Dodnes není jasné, zda šlo o sebevraždu, či nehodu. Konopku smrt syna zcela změnila a začal také hodně pít. Známí později vypověděli, že „pil alkohol jako sodovku“. Navíc prý dlužil peníze mnoha lidem, bylo těžké s ním vyjít, choval se agresivně a vybíjel si vztek na manželce Silvii. Tu dokonce začal vinit ze smrti Marka.

Žhářský útok

Na konci června roku 2020, přišel značně opilý Konopka u Kališova jezera v Bohumíně ke svému synovi Lukášovi, který tam seděl s kamarádem, přítelkyní Lenkou a malým synem Dominikem. Konopka namířil synovi na hlavu plynovou pistoli a vyhrožoval, že ho zabije, následně začal ohrožovat i synovu přítelkyni. Všem se nakonec podařilo jako zázrakem agresorovi uniknout. Ten z místa odešel a ještě na syna gestikuloval, že mu podřízne hrdlo.

Po této strašné události Silvie Konopku definitivně opustila a na čas se odstěhovala k synovi Lukášovi. Ten žil v panelovém domě v Bohumíně s přítelkyní a jejich synem.

Agresor se bohužel tak snadno nevzdal. Jeho snacha Lenka 8. srpna 2020 slavila třicáté narozeniny, takže v jejich bytě bylo kromě rodiny i několik dalších hostů.

Konopku zjevně rozzuřilo, že ho na oslavu nikdo nepozval a poté, co vypil větší množství alkoholu, se vydal k bytu a s sebou si vzal i několik lahví benzínu. Celkem osm litrů hořlaviny rozlil kolem vstupních dveří do bytu. I přes to, že Konopka věděl, že jsou uvnitř i malé děti, tak byt zapálil. Všech 15 lidí zůstalo v bytě uvězněno, protože jediná úniková cesta byla zachvácena plameny. V bytě propuklo hotové peklo.

Ač záchranáři na místo dorazili brzy, díky benzínu se oheň šířil velmi rychle. Někteří se v zoufalství snažili zachránit skokem z jedenáctého patra. Čtyřem lidem se podařilo přelézt přes balkon k sousedům. Utrpěli ale popáleniny. Při požáru zemřelo osm dospělých lidí a tři děti.

