Úroda bude nadprůměrná, experti ale chladí nadšení: Proč nám jídlo nezlevní?
Zemědělci už letos sklidili většinu obilí a dalších plodin. Úroda by měla být lepší než v uplynulých letech. Podle expertů ale vliv na ceny potravin bude zanedbatelný či spíše nulový.
Zemědělci do poloviny srpna stihli sklidit 705 328 hektarů základních obilnin. Agrární komora očekává, že se celkem sklidí 7,2 milionu tun. To by bylo o půl milionu tuny více než loni. Zástupci komory to v pátek oznámili na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Nyní je sklizeno přibližně 95 procent ploch obilovin a 99 procent ploch řepky. Letošní žně jsou nicméně výrazně pomalejší, loni touto dobou už měli farmáři pod střechou téměř veškerou úrodu.
„První kombajny vyjely letos do polí na přelomu června a července, což je zhruba o týden až dva později než loni. Brzký příchod jara sice urychlil vegetační vývoj plodin, ale následně jej mnohde zpomalily jarní mrazy a poté deštivé počasí. Tak pomalý postup žní jsme zažili naposledy v roce 2013,“ sdělil Blesku prezident Agrární komory Jan Doležal.
Kvůli dešti hrozí plísně
„Nyní je předpověď příznivější, ale další výkyvy počasí nelze vyloučit. Pokud by deštivé počasí pokračovalo, hrozí plísně a různé houbové choroby, což znamená snížení kvality a také výnosu,“ dodal Doležal. V ohrožení jsou nejen obilniny, jako je třeba pšenice nebo žito. „Především u řepky je patrný vliv počasí, ještě umocněný působením škůdců, což se podle informací z terénu negativně podepisuje na výnosech,“ tvrdí Doležal.
Česko je soběstačné
„Letos lze očekávat větší úrodu než v loňském roce. Základních obilovin by mělo být sklizeno přes 7 milionů tun, což představuje meziroční nárůst zhruba o 3 procenta,“ potvrdil Blesku odhad také Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BH Securities. Podle agrárního analytika Petra Havla se letos sklidí například zhruba 5 milionů tun pšenice, což je hlavní tuzemská zemědělská plodina. V Česku se ovšem spotřebuje jen jedna tuna. V tomto ohledu bude tedy republika rozhodně soběstačná.
Slevy? Spíše zdražení
Ceny potravin v obchodech však ovlivní výsledek sklizně jen minimálně, pokud vůbec. „Například změna ceny za tunu pšenice o tisíc korun, ať už směrem nahoru, nebo dolů, se projeví 10 až 15 halíři na ceně rohlíku a dalšího pečiva, to spotřebitel nepozná,“ vysvětlil Blesku Havel.
Případné nižší ceny obilí mohou navíc obchodní řetězce zahrnout do svých zisků, aniž by z toho zákazník profitoval. „Počasí by mělo být vlídné nejen k úrodě obilovin, ale i brambor. Ovšem to neznamená, že potraviny jako celek letos výrazněji nezdraží. Zdraží. Více než dvojnásobně v porovnání s celkovou inflací. Na vině jsou drahé energie, nedostatek pracovní síly a růst mezd, růst cen nájmů, ale také krmiv či hnojiv,“ vysvětlil Blesku hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Ceny snižuje Ukrajina
Do spotřebitelských cen se z pohledu zákazníka však pozitivně promítá dovoz potravin například z Ukrajiny. „Pro řadu komodit je jediným řešením Ukrajina, která nabízí moderní zemědělství s konkurenčními cenami,“ uvedl pro server Aktuálně.cz prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Vedle obilí se z Ukrajiny dováží ve velkém také levný cukr. Podle analytika Havla by však, pokud jde o dovoz z Ukrajiny, spíš než cukr mohlo české producenty do budoucna ohrožovat ukrajinské drůbeží maso. I to se sem dováží a jeho spotřeba obecně v Česku roste.
Chmel ceny neovlivní
Průměrnou sklizeň očekávají letos čeští chmelaři. Obávají se však vysokých teplot, které mohou zastavit zrání. „Odhady za Českou republiku jsou někde kolem dlouhodobého průměru, což by bylo 6400 tun,“ řekl Zdeněk Rosa, předseda představenstva Chmelařství, družstvo Žatec. Loni sklidili pěstitelé 6494 tun, což tehdy byl meziroční pokles o 500 tun. Na prodej veškeré produkce mají chmelaři uzavřeny dlouhodobé smlouvy. „Sklizeň se na ceně piva neprojeví,“ uvedl Rosa. Náklady na chmel tvoří podle něj méně než procentní podíl z celkové ceny piva. Chmel sklízí tradičně brigádníci. Na rozdíl od minulosti to již nejsou převážně studenti. Na sklizeň přijedou letos pracovníci hlavně z Rumunska a Bulharska. „Ubývají Češi, doslova vybíráme domovy důchodců, kde jsou ještě schopní traktoristi,“ uvedl předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda.
Jak jsme na tom se sklizní?
komodita sklizená plocha sklizený podíl
obilniny celkem 705 328 ha 58,63 %
pšenice ozimá 418 228 ha 55,26 %
pšenice jarní 5 790 ha 28,56 %
ječmen ozimý 107 847 ha 98,48 %
ječmen jarní 138 940 ha 74,98 %
žito 6 440 ha 31,66 %
oves 17 225 ha 25,24 %
řepka 265 207 ha 78,96 %
(Odhad k 10. srpnu 2025)
Zdroj: SZIF
