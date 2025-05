Dostal v base nakládačku, nebo ho trápí zdraví? Co za manželem a vrahem spisovatelky Simony Monyové (†44) Borisem Ingrem (58) definitivně zapadl katr, nikdo ho venku 13 let nespatřil. Nedávno se objevil na kuřimské poliklinice.

Muž odsouzený k 15 letům vězení čekal v doprovodu eskorty na vyšetření před radiodiagnostickým oddělením, kde provádějí RTG snímkování celého těla včetně břicha a urologického traktu a také ultrazvukové vyšetření.

Ingr měl pouta na rukou i nohách. Na sobě šedou vězeňskou venkovní uniformu a kolem pasu dvakrát omotaný silný hnědý kožený pásek, k němuž jsou želízka během převozu z věznice z bezpečnostních důvodů připevněna.

„Vlasy měl neupravené. Celkově působil zanedbaným dojmem. Seděl tiše mezi ostatními pacienty. Stále se nervózně rozhlížel,“ popsal svědek Ingra.

Ten byl na veřejnosti naposledy spatřen u Vrchního soudu v Olomouci, který mu v červnu 2012 definitivně potvrdil 15 let za mřížemi.

Zkušenost s vězni

Proč muž, který připravil tři syny o mámu, navštívil radiologii? „Informace o zdravotním stavu odsouzených nemohu bez jejich souhlasu sdělovat,“ řekla Blesku mluvčí kuřimské věznice Pavla Kuchařová.

Video Video se připravuje ... Boris Ingr (58), odsouzený za vraždu manželky a spisovatelky Simony Monyové (†44) čeká na vyšetření na poliklinice v Kuřimi. čtenář Blesku

Na tom, že se vězeň objevil na poliklinice, podle ní není nic výjimečného. „Standardně, je-li třeba, jezdí odsouzení v doprovodu eskorty do zdravotnického zařízení co nejblíže věznici. V našem případě tedy na polikliniku v Kuřimi. Tamní lékaři už vědí, jak to chodí, mají s tím zkušenost,“ vysvětlila Kuchařová.

Jedná-li se o něco vážného, co vyžaduje hospitalizaci, jsou z tamní káznice odesláni do vězeňské nemocnice v Brně.

Pětkrát žádal o propuštění

O předčasné propuštění žádal Ingr během výkonu trestu pětkrát, naposledy letos v lednu. Soudkyně ale opět jeho žádost zamítla, přestože sbíral pochvaly od dozorců a většinu trestu si již odpykal.

„Zjistil jsem, že se mě příbuzní stále bojí. Proto žádám o dřívější propuštění, byl by to pro ně signál, že už nejsem nebezpečný,“ řekl soudkyni. Ta ale poukázala na to, že vystoupil z programu pro násilné vězně, a žádost mu zamítla.

Podle ní nesplnil žádnou z povinností, které mu zadal soud, aby přestal být nebezpečný pro své okolí. Nedokončil terapii zaměřenou na zvládání agrese a sezení se závislými na alkoholu se odmítl zúčastnit. Z vězení by měl po odpykání celého trestu vyjít na svobodu v srpnu 2026.

Šest ran nožem

„Můj psychopat se sem dvakrát vloupal, vyrazil dvoje dveře. Mě před Šimonem zmlátil a znásilnil. Museli jsme mít doma bodyguarda a teď máme všude alarm napojený na security službu. Šimon se i přesto hrozně bojí,“ zněla jedna ze zpráv, které Monyová napsala svému kamarádovi.

Roky týrání a sexuálního násilí vygradovaly 3. srpna 2011. To se již rozváděli. Ingr přišel k Monyové domů v brněnských Obřanech s lahví vína a bonboniérou s tím, že chce uspat jejich syna. Pustila ho dovnitř.

Pak se ale začali hádat a Ingr ženu šestkrát bodl do břicha a hrudi. Poté bodl i sám sebe a skočil z okna. Nezranil se vážně, a tak se vrátil a skočil znovu. I to ale přežil.

Syn Dominik o zabité spisovatelce Simoně Monyové: Mamka volala o pomoc a my to neviděli

Přiznal se záchrance

U soudu se Ingr k činu během líčení nikdy nepřiznal. Jen když volal záchranku, řekl dispečinku, že ženu pobodal on. Pak už ale tvrdil, že si nic nepamatuje. Dokonce se hájil tím, že ho manželka bodla jako první a on jí zasadil šest ran v sebeobraně. Znalci to ale vyloučili.

S odsouzením k 15 letům vězení se nesmířil a poté, co mu trest potvrdil i Vrchní soud v Olomouci, podal ještě dovolání k Nejvyššímu soudu. Ani u něj ale neuspěl.