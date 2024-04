Pracovnice si na letišti koupila kávu: V nápoji byl hmyz! Upadla do anafylaktického šoku

Desítky hodin hrůzy má za sebou rodina 21leté ženy. Jejich příbuzná si počátkem týdne na letišti Son Sant Joan poblíž hlavního města Palma na Mallorce zakoupila kávu z automatu. Když se však napila, zjistila, že nápoj chutná poněkud zvláštně. Pouhý pohled do kelímku ženu vyděsil k smrti. Uvnitř spatřila hejno hmyzu. Jen pár vteřin na to žena upadla do anafylaktického šoku a nemohla dýchat.