Student Honza po vládní superslevě cestuje jak o závod. „Až zbytečně,“ přiznal

Studenti a senioři od září platí čtvrtinové jízdné. „Jediné, co to způsobuje, je, že jezdím do míst, kam bych nejel. A když, tak bych nad tím chvíli přemýšlel,“ uvedl pro Blesk Honza, který studuje v Brně a pochází z okolí Rychnova nad Kněžnou.

„Nevíš, jestli stihneš jeden vlak z Ostravy, nebo pojedeš druhým? Koupíš si lístek na oba, protože je to prostě 30 korun. Nemáš co dělat o víkendu? Tak si jedeš na party do Prahy, protože je to 2 x 40 korun. Tolik ‚zbytečných‘ cest jako letos od září jsem snad za celou dobu v životě neudělal,“ přiznal Honza. Levného jízdního si užívá plnými doušky.

Mladý student přitom tvrdí, že se systémem slev vlastně nesouhlasí a úlevy by viděl raději jinde. „Kdybych nemusel platit sociální a zdravotní z toho, že v pátek chodím do práce a mám 3000 za měsíc, tak by mě to vyšlo líp asi než celé slavné studentské slevy na dopravu,“ naznačil.

Lepší dražší jízdenka do kvalitnější školy

I Anna Absolonová, která studuje v Brně a je původem z Liberecka, slevy využívá, ale výrazně nadšená z ní není. „Můj přístup k využívání hromadné dopravy to moc nezměnilo, cestuji pořád stejně. Možná to ale využiju víc o prázdninách. Myslím, že slevy pro studenty jsou fajn, na druhou stranu bohatě stačila ta sleva, co už byla,“ zamyslela se studentka.

Čtvrtinové jízdné, které začalo platit od září, označuje za populismus a myslí si, že by se miliardy daly investovat lépe. „Ty peníze budou chybět jinde. A radši budu jezdit dráž do kvalitní školy než naopak,“ zmínila Anna.

Archeolog Tomáš Chlup bydlí v Praze a pochází z Uničova. Sám už nějakou dobu studentem není a slevu využívat nemůže. „Je to dost rozporuplné, na jednu stranu se mi líbí, že jak studentům, tak lidem důchodového věku to umožní více a levněji cestovat, ale na druhou stranu mi to přijde jako drahé gesto k získání kladných bodů. Kdyby se ty peníze investovaly do vzdělávání, vědy nebo do sociálního systému byl bych spokojenější,“ uvedl Tomáš pro Blesk Zprávy.

Dopravci: Pro nás se nic nemění

Ani jeden z cestujících zatím nepocítil razantní změnu v tom, jak byly spoje zaplněné dříve a nyní. Tomáš Chlup jezdí většinou mimo dopravní špičku, takže si prý nemá nač stěžovat. Jan Novotný a Anna Absolonová naopak tvrdí, že spoje byly plné i před slevou.

Přestože dopravci zaznamenávají nárůst cestujících v kategorii student, na předpokládaný nárůst o desítek procent, před kterým varovalo ministerstvo, to zatím nevypadá. „Ještě je brzy na to hodnotit, jaký mají efekt nové slevy na jízdné. Pro nás to žádnou změnu nepřináší,“ prohlásil mluvčí společnosti FlixBus Martina Čmielová.

Ministerstvo: Rozmařilost je ojedinělá

Nové slevy měly stát za rok šest miliard korun. Za září se tedy ministerstvo dopravy do svého plánu vešlo. Podle dopravců se však dopady slev v září ještě neprojevily naplno, protože školní rok na univerzitách začal až v závěru měsíce. Je tedy i možné, že skutečná částka, kterou ministerstvo bude muset dopravcům vyplatit, bude vyšší. I proto si hodlá ministerstvo dopravce kontrolovat.

„Kontroloři prověřují, zda mají cestující k jízdenkám se slevou vydaným ve vozidle příslušný průkaz dokládající nárok na slevu. Tedy jestli dopravce nebo řidič nedávají zlevněné jízdné i cestujícím bez nároku s tím, že to doplatí stát. V současné době probíhají kontroly v pětistovce spojů,“ uvedl ministr Dan Ťok (za ANO).

Aktuální kontroly ministerstvo vyhodnotí až po čase, ale z předchozích zkušeností bývá problém právě v nedostatečné kontrole nároku na slevu, upozornila mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Rozmařilé chování, které Blesk Zprávám popsal student Honza, je podle ministerské mluvčí ojedinělé. „V minulých letech jsme se ale při kontrole dopravců s ‚prodaným a neobsazeným místem‘ setkali jen dvakrát, jednalo se tedy o výjimečnou situaci,“ dodala Lenka Rezková.