Gang unášel a prodával kojence: Zločince udal jeden z rodičů

Indonéská policie zatkla 12 členů gangu obchodujícího s dětmi, který unesl a na Singapuru prodal 24 kojenců. V úterý 15. července to napsala indonéská agentura Antara. Vyšetřovatelé z provincie Západní Jáva původně řešili únos dítěte, který se odehrál ve městě Bandung. Odhalili přitom gang, který únosy dětí prováděl dva roky.

Zločinecká skupina většinu kojenců odebrala biologickým rodičům ze Západní Jávy, odvezla je do Bandungu, pak do metropole Jakarty a přes moře do provincie Západní Kalimantan, odkud je obchodníci s lidmi plánovali odvézt do Singapuru. Tamější zájemci o adopci následně za kojence měli zaplatit mezi 11 až 16 miliony indonéských rupií (asi 14.300 až 20.900 korun).

„Podezřelí nám řekli, že unesli až 24 kojenců,“ citovala Antara komisaře, podle něhož se podařilo zachránit šest dětí. Policie nyní bude spolupracovat s mezinárodní policejní organizací Interpol, aby vypátrala další unesené děti, které mohly být do Singapuru poslány.

K odhalení přispěl jeden z rodičů, který nahlásil únos potomka. Vyšetřovatelé ale podle agentury AFP zjistili, že oznamovatel ve skutečnosti uzavřel dohodu s pašeráky ještě před narozením dítěte a udal je, protože od nich nedostal žádné peníze.