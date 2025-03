Sedm let dlouhá záhada z Netflixu vyřešena! Zmizelého chlapce objevili úplnou náhodou

Policisté z amerického státu Colorado si mohou na účet připsat vyřešení dlouholeté záhady. Podařilo se jim totiž odhalit ženu, která byla se svým synem (14) na útěku od roku 2017. S chlapcem utekla ze strachu, že by ho soud svěřil do rukou jejímu bývalému manželovi. Spolu se svým novým mužem skončila v rukou policie.

Vleklý případ se začal psát v roce 2017 ve státu Georgie. Tehdy sedmiletý Abdul Aziz Khan zmizel beze stopy potom, co se jeho matka Rabia Khalidová neukázala u soudního slyšení. S exmanželem Abdulem se předtím několik let přela o právo na péči o chlapce. Podle policie měla se synem a novým manželem utéct a na více než sedm let se po nich slehla zem. Obávala se totiž, že by bitvu o péči prohrála.

Zvrat přišel nedávno, policie ženu objevila úplnou náhodou ve státě Colorado. Místní je zavolal ke svému domu, který sledoval na kamerách, protože si všiml podezřelé dvojice. Když na místo policie dorazila, objevila auto se dvěma dětmi na zadních sedadlech. Během toho, co s nimi mluvili, Khalidová a její nový manžel Elliot Blake Burgeois zrovna procházeli dům. Policie je zatkla v moment, co z něj vyšli.

Po převezení na stanici se policisté nestačili divit. Když se jim Khalidovou podařilo identifikovat, zjistili, že je hledaná kvůli sedm let starému únosu. I s novým manželem nyní čelí obviněním z únosu, padělání, krádeže identity a nedovoleného vniknutí. Malý Abdul skončil dočasně v ochranném programu, druhé dítě se zatím nepodařilo identifikovat.

„Jsme štěstím bez sebe z toho, že se Azize podařilo vypátrat,“ napsala podle deníku Daily Mail rodina ve veřejném prohlášení. „Chceme všem poděkovat za neuvěřitelnou podporu během posledních sedmi let, obzvlášť pak policii z Douglas County v Coloradu za jejich práci,“ napsala rodina. Zároveň veřejnost požádala o respektování soukromí v této nelehké situaci.

O situaci promluvil i soused domu, kde k zatčení došlo. „Jedno z dětí bylo asi stejně vysoké jako já, to druhé bylo miminko,“ řekl. Chlapec podle něj vypadal zdravě, situace pro něj však musí podle souseda být velmi náročná. „Tohle byl jeho život posledních sedm let. Je mu teď 14, takže proces znovu sbližování asi nějakou dobu potrvá,“ dodal.