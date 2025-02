Expřítelkyně domnělého únosce ze Siřemi exkluzivně: „Z odsouzené tyranky se stala týraná!“

Případ brutálního trýznění ženy (27), kterou Karel N. tři měsíce věznil za krk připoutanou řetězem k posteli, mučil ji, týral hlady, žízní a znásilňoval ve sklepě domu na okraji Siřemi, šokoval Česko minulý týden. V neděli 16. února v noci se jí podařilo vyprostit a utéct.

Expřítelkyně (30) tyrana Karla N. Blesku nově prozradila těžko představitelnou informaci. „Je to ta stejná holka, se kterou Karel týral před lety dvaadvacetiletou dívku, která jim utekla a podala na ně trestní oznámení. Oba za to dostali podmínku. Teď sama dojela na to, co tehdy dělala. Přesto je mi jí líto, tohle nepřeju nikomu,“ uvedla tmavovláska, která měla údajně ve vztahu zažívat nesnesitelné peklo.

Karel tehdy k sobě domů pod falešnou záminkou vylákal dívku, kterou následně napadl a spoutal. Dalších několik hodin ji sexuálně trýznil, bil páskem a bodal a násilně jí nasadil koženou masku ve tvaru psa. Oběti se nakonec podařilo utéct oknem a také jí pomohl soused. Tříletý trest soud po odvolání obžalovaného podmínečně odložil.

Expřítelkyně prožila peklo

Nic bližšího o ženě už expřítelkyně prozradit nechtěla. „Nezlobte se, nechci jí ublížit, stále je z toho zničená a psychicky na dně.“

Bývalá přítelkyně měla ve vztahu s Karlem N. zažívat peklo. Vzpomněla si například na svatbu u příbuzných. Zatímco už všichni spali, sadista ji vytáhl ke kufru svého auta.

„Vytáhl obojek a vodítko… Musela jsem jít po čtyřech jako pes. Šli jsme asi 4 minuty po nějaké polní cestě a na konci té cesty byl takový křížek. Tam jsem se musela opřít a on mě mlátil opaskem. Dvacet ran. A já musela ještě nahlas počítat,“ uvedla expřítelkyně pro televizi CNN Prima News. Sadistické praktiky prý s postupem času gradovaly. Zakrýval ji například oči a strkal do ní anální kolík. „Tekly mi slzy,“ dodala.

Podezřelý je v současnou chvíli ve vazbě. V případě prokázání viny mu hrozí až 12 let za mřížemi.