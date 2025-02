Týral stovku psů a množil je na zápasy: Za otřesné zacházení vyfasoval muž skoro 500 let!

Celé vyšetřování odstartoval doručovatel balíků. Tomu přišlo, že desítky zvířat uvázaných těžkými řetězy na dvoře trpí, a rozhodl se proto klienta nahlásit policii. Psi byli uvázaní tak, aby byli co nejblíž k sobě, ale zároveň jeden na druhého nemohli. To je prý způsob, kterým se v bojových plemenech trénuje agrese.

Na místo proto vyrazila policie s příkazem k domovní prohlídce. Na zahradě je čekal šokující výjev, Burell měl za domem na malém dvorku 107 psů, přivázaných těžkými řetězy. Neměli ani zajištěný přístup k vodě a jídlu, a většina z nich proto trpěla podvýživou. „Průměrný člověk si neuvědomuje, jak časté vlastně psí zápasy stále jsou. Ale čím víc se o tom mluví, tím více lidem dochází, že psi nejsou jen majetek a takto se k nim chovat prostě nemůžeme,“ řekl podle zastupitelství okresu Paulding County vrchní komisař Trevor Hess.

U muže doma nalezla policie mnoho důkazů, že zvířata choval právě za účelem zápasů. Za zmínku stojí například speciální tyč, která se používá na páčení psích čelistí, lékárničky na první pomoc po zápase a nebo smlouvy o prodeji. Zvířata prohlédl i veterinář, který shledal, že většina z nich měla ošklivé vyrážky od obojků a jizvy odpovídající zraněním z bojů. Někteří z nich měli dokonce i vytrhané zuby! Psi skončili v místním útulku, kde se o ně starají profesionálové.

Burella shledal soud vinným v 93 případech zápasení se psy a v 10 případech krutého zacházení se zvířaty. Za své zločiny dostal 475 let za mřížemi, což je ve státě ten nejvyšší možný trest. „Organizátoři psích zápasů působí často přímo pod nosem policistů. Je to organizovaná kriminální velmoc, do které spadá nelegální chov, prodej a trénink psů k tomu, aby si během zápasů byli schopní velmi vážně ublížit. Je to obrovská krutost vůči psům,“ řekla Jessica K. Rocková, státní zástupkyně specializující se na práva zvířat.