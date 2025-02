Těžce zkoušený obřík Hero málem umřel hlady. Adopce nevyšla, najde ještě skutečný domov?

Zpočátku vypadalo vše růžově. Zdálo se, že noví majitelé jsou ti praví. Se 70kilogramovým obříkem si věděli rady, zvládli s ním v létě i dovolenou v kempu. Něco se ale pokazilo. „V září jsme se dozvěděli, že došlo k lehkému incidentu s jejich opilým známým. Vysvětlila jsem jim, že člověk v takovém stavu nemůže s Herem manipulovat, pak se zase zdálo být všechno v pořádku,“ popsala zástupkyně spolku Dočasky De De Alžběta Poláková Šmídová, která má nyní Hera zpět u sebe v Hradištku.

Hero je statný pes v nejlepším věku a plné síle | Jana Ulrichová

Myslet za ostatní

Nedobrých zpráv ale přibývalo. „Začaly přicházet zprávy o drobných oděrkách a pohmožděninách majitelů, až nakonec přišlo oznámení, že jej vrací,“ řekla Alžběta s tím, že majitelé zřejmě přecenili své síly, možná je pes přestal bavit. „U takhle velkého psa musíte přemýšlet za ostatní, a to na každé vycházce. Musíte mu nastavit pravidla a dodržovat je. Je chytrý, rychle pozná, že vedení není důsledné, pak se samozřejmě snaží převzít velení,“ dodala.

Hero má rád hračky, s oblibou dovádí s míčky | Jana Ulrichová

Další šance

Hero, který se naštěstí nevrátil nijak psychicky zlomený, teď čeká na svou další šanci. „U něj bohužel neplatí žádné obecné poučky. Nestačí mít auto, pro něj je potřeba mít velké auto, totéž platí o bydlení. Ideální by pro něj byla zahrada u domu, protože rád se tam probíhá, počmuchává a hlídá. Nehodí se k jiným psům, zejména k samcům se chová nadřazeně,“ řekla dočaskářka.

Sebevědomí do nebe

Lidé, kteří by se chtěli Hera ujmout, by měli mít už zkušenosti s velkými plemeny, ideálně přímo s dogami. „Dogy mají specifické reakce, specifické myšlení. Jsou tvrdohlavé a empatické. Hero je navíc v pubertě, je tedy v nejlepším věku, v plné síle, se sebevědomím až do nebes. Potřebuje proto někoho důsledného, kdo ho dokáže korigovat,“ řekla Alžběta. Zájemci, kteří se domnívají, že jsou pro Hera ti praví, ji mohou kontaktovat telefonicky na čísle 602 323 143.

Hero s dočaskářkou Alžbětou Polákovou Šmídovou | Jana Ulrichová

Co všechno zvážit

Zájemci o adopce by měli vždy dobře zvážit své možnosti, protože jakékoli změny a přesuny nesou obvykle psi z útulků a spolků těžce. Budoucí majitelé by měli mít pro psa odpovídající zázemí, dostatek času a financí, a u větších plemen i fyzických sil. V záloze by měli mít někoho zodpovědného z rodiny nebo z přátel, kdo by případně vypomohl s hlídáním, což platí zejména u větších plemen. Noví majitelé by se neměli nechat odradit prvním nezdarem, měli by být v kontaktu s dočaskářem a radit se s ním. Adoptovaný pes vždycky potřebuje čas, aby si v nové rodině zvykl. Když majitelé vytrvají, najdou v něm nakonec skvělého parťáka.