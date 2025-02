Sbírka Blesku na Donio pomáhá: Ulevíme psí superhrdince Kiře i její paničce

Blesk tlapky uhradily první fakturu za léčbu adoptovaného psa. Fence Kiře (10), jejíž pohnutý osud sledují už několik let, zaplatily ze sbírky Blesku na Donio léčbu bakteriálního onemocnění, kvůli kterému musela přerušit onkologickou léčbu. Hradit jí budou i chemoterapie.

V minulosti velmi brutálně týraná fenka Kira, která teď se svou zachránkyní Veronikou Drozdovou ze Sokolova pomáhá obětem domácího násilí, vážně onemocněla rakovinou. „Podstoupila onkologické vyšetření a pak operaci, při které jí byl odebrán nádor a dvě uzliny, v nichž se potvrdily metastázy,“ popsala Veronika s tím, že pak začala Kira docházet na chemoterapie. „Museli jsme je ale přerušit, protože přestala jíst,“ řekla.

Kira je milý, velmi přátelský pes. | Jana Ulrichová

Díky všem

Vyšetření, které Kira podstoupila, odhalilo, že má na žaludku helicobakterii způsobující bolesti při jídle. Díky štědrosti čtenářů Blesku a fanoušků Blesk tlapek mohly reportérky ze sbírky na Donio léčbu tohoto bakteriálního onemocnění pražské veterinární klinice Animal Clinic ve výši 3595 korun uhradit. „Chceme s Kirďou za to všem moc poděkovat. Kvůli tomuto onemocnění musely být přerušeny chemoterapie, ke kterým se teď znovu po dobrání antibiotik vrátíme,“ poděkovala Veronika.

Kira je navzdory vážné nemoci pořád velmi veselá a hravá. | Jana Ulrichová

Pomoc si zaslouží

Blesk tlapky budou ze sbírky hradit Kiře i všechny následné chemoterapie, každou po 5000 korunách. Fenka si to rozhodně zaslouží. I když byla jako štěně týraná, na lidi nezanevřela. Právě naopak, je milá, vřelá, stále dobře naladěná, přátelská k lidem i ostatním zvířatům. Se svou paničkou, která pracuje s oběťmi domácího násilí, chodí do poradny a pomáhá jí tam. „Její přítomnost mnoha lidem pomáhá. Když si k nim přisedne nebo si jim vleze na klín, začnou se jí spontánně svěřovat,“ popsala Veronika.

Psí superhrdinka

Kira za svou pomoc obětem domácího násilí dostala v roce 2023 jednu z cen v rámci záchranářské ankety Statečné psí srdce, kam ji nominovaly reportérky Blesk tlapek. Ve stejném roce si získala i srdce návštěvníků Festivalu Blesk tlapek, kteří jí svým hlasováním udělili titul Psí superhrdina.

Kira se svou paničkou a trofejí, kterou získala v anketě Statečné psí srdce | Jana Ulrichová

Kruté týrání

Jako štěně zažila Kira kruté týrání. Její první majitel, který nakonec skončil ve vězení, ji bil, házel jí o zeď, opakovaně se ji pokoušel oběsit a vyhodit z okna. Kvůli vážným zraněním, která při tom utrpěla, jí hrozila dokonce amputace nohy. „Měla rozdrcené rameno. Musela podstoupit několik náročných operací, díky nimž může teď chodit a vést bezbolestný život,“ řekla Veronika.

Kira po operaci nádorů | archiv Veroniky Drozdové

Jak pomáháme?

Veterinární náklady bývají největší položkou v rozpočtu majitelů zvířat i zvířecích záchranářů, protože psy i kočky trápí stejné nemoci jako lidi včetně nádorů, alergií či vrozených vad. Pokud nemají majitelé na léčbu, jsou zvířata v horším případě utracena, v lepším se jich majitel vzdá a předá je do péče útulku nebo spolku. Ten pak hradí léčbu ze svého transparentního účtu, tedy z peněz od dárců. Blesk proto založil sbírku, ze které bude hradit spolkům, útulkům a v některých případech i majitelům adoptovaných zvířat veterinární náklady. Zájemci, kteří by do ní chtěli přispět, mohou tak učinit zde: https://donio.cz/operace