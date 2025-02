Nechutná „lidská farma“ v Gruzii: Ženy drželi pod zámkem a odebírali jim vajíčka!

V Gruzii byl odhalen děsivý případ obchodování s lidmi. Více než stovka žen, převážně z Thajska, byla držena na tzv. „lidské farmě“. Kriminální organizace fungovala pod záminkou náhradního mateřství a pravidelně odebírala ženám vajíčka. Ta prodávala na černém trhu. Po příjezdu do Gruzie ženám zabavili pasy a mnohé si musely draze vykoupit svobodu. Vyšetřování případu vede Interpol ve spolupráci s gruzínskými a thajskými úřady.

Tragický příběh důvěřivých žen začal nabídkou práce na facebooku. Gang v příspěvku lákal na pozici náhradních matek a sliboval odměnu ve výši 280 000 až 415 000 korun. Organizace zájemkyním zaplatila cestu, a dokonce i náklady na vyřízení cestovních dokladů.

V srpnu 2024 tak odcestovalo do Gruzie třináct thajských žen s očekáváním dobře placené práce. Po příjezdu je však čekala krutá realita. „Řekli nám, že žádné rodiny ani smlouvy o náhradním mateřství neexistují,“ popsala jedna z obětí na tiskové konferenci v Thajsku. Šokovaným ženám gang odebral cestovní pasy a únosci jim pohrozili vážnými následky, pokud by se pokusily utéct nebo neuposlechly, uvedl thajský deník Bangkok Post.

Ženy musely podstupovat hormonální stimulaci, po níž následovaly odběry vajíček pod narkózou. Některé ženy předstíraly nemoc, aby se vyhnuly dalším odběrům. Za svá vajíčka nedostávaly žádnou kompenzaci, a pokud chtěly odejít, musely zaplatit výkupné ve výši zhruba 50 000 korun.

Jedné z Thajek se nakonec podařilo získat svobodu po zaplacení částky 45 000 korun. Po návratu do Thajska kontaktovala Pavenu Hongsakulovou, zakladatelku nadace Pavena Foundation for Children and Women, která okamžitě upozornila thajské úřady a Interpol. Díky její intervenci se podařilo 30. ledna 2025 zachránit další tři ženy. Přesto v Gruzii stále zůstává asi stovka žen, jež se nemohou vrátit domů, protože si nemohou dovolit zaplatit výkupné.

Thajská policie potvrdila, že vyšetřování pokračuje a v rámci něj mohou následovat další záchranné operace. Problém je však v tom, že gruzínská legislativa nijak neřeší náhradní mateřství. Kriminální organizace tak mohla inzerovat svou činnost pod touto záminkou, aniž by se dopouštěla něčeho nelegálního.

„Je důležité, aby ženy nepodléhaly slibům vysokých výdělků na sociálních sítích a vždy si prověřily důvěryhodnost nabídek práce,“ varovala Pavena Hongsakulová během tiskové konference. Gruzínská vláda nyní pracuje na legislativních změnách, které by měly tuto činnost postavit mimo zákon.