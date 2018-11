Blíženci

Na co sáhnete, to se vám bude dařit přímo ukázkově. Není třeba se děsit ani věcí, do kterých byste se jindy vůbec nepustili z obavy, že jsou nad vaše síly. Máte ovšem štěstí, že vám po boku bude stát člověk, kterému na vašem úspěchu velice záleží.