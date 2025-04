Beran

První dubnový den bude plný smíchu a pozitivní energie. Za hlavu hodíte problémy březnových dní a oddáte se všemu krásnému, co vás v tomto měsíci čeká. Hvězdy vám doporučují, abyste se však nepouštěli do neznáma. Dnes se držte toho, co znáte.