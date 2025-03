„V rámci podání daňového přiznání za rok 2024 poprvé pocítí fyzické osoby v plné míře zvýšení daňové zátěže, které přinesl konsolidační balíček,“ vysvětluje Monika Lodrová, daňová poradkyně ze společnosti BDO.

Došlo například ke zrušení slevy na studenta i tzv. školkovného, a zpřísnily se podmínky pro slevu na manžela či manželku. Právě díky těmto zrušeným slevám ale lidé často získali přeplatek na dani. Naopak ale stát nově více podpořil zajištění na stáří. Lidé získali větší flexibilitu při výběru produktů, které jim to umožní.

Rozhoduje výše příjmu

Daňové přiznání musí podat všichni, kteří v roce 2024 měli příjmy nad 50 tisíc korun. Mezi ně patří příjmy z podnikání, ze zaměstnání i např. z pronájmu, z kapitálového majetku atd. Přiznání podávají především OSVČ, ale nevyhnou se mu ani někteří zaměstnanci (v případě, že mají např. jiné než zaměstnanecké zdanitelné příjmy atd.).

Novinka: Daně zlevní zajištění na stáří i pomoc rodičům

Nově stát ve větší míře podporuje zajištění na stáří. „Stačí mít třeba doplňkové penzijní spoření a při dostatečných vkladech si můžete snížit daňový základ o celých 48 000 korun,“ vysvětluje Michal Korejs z NN životní pojišťovny a penzijní společnosti.

Společný limit pro odpočet 48 000 Kč platí nově také pro dlouhodobý investiční produkt, který poskytuje finanční zajištění na stáří prostřednictvím dlouhodobých investic. Novinkou je i daňová uznatelnost pojištění dlouhodobé péče.

„Lidé si pojištění dlouhodobé péče kryjící riziko vážné nesoběstačnosti mohou odečíst od svého základu daně. A to dokonce nejen za své pojištění dlouhodobé péče, ale i pokud jej platí jakékoliv blízké osobě – třeba svým rodičům nebo partnerovi,“ vysvětluje Korejs. Příspěvek na toto připojištění zaplacený zaměstnavatelem je navíc osvobozen od daně z příjmů fyzických osob do 50 000 Kč ročně.

Snížit daňový základ pomůže:

● Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

● Doplňkové penzijní spoření (DPS)

● Penzijní připojištění (PP)

● Investiční životní pojištění (IŽP)

● Pojištění dlouhodobé péče (PDP)

Tip: Řekněte si šéfovi

Na pojišťovací a investiční produkty můžou osvobozeně přispívat i zaměstnavatelé a to až do částky 50 000 Kč ročně. Daňově tak na tom vydělají obě strany. Ale pozor! Předčasné ukončení vede k povinnosti zpětně dodanit úlevy za posledních 10 let, a to včetně příspěvků od zaměstnavatele. Z dodanění je vyvázáno pouze pojištění dlouhodobé péče.

Komu a jak stát zkomplikoval život

Při podání daňového přiznání je nutné počítat se zrušením některých slev nebo přísnějšími pravidly pro uplatnění dalších.

■ Skončila sleva na studenta i »školkovné«

Rodiče dětí v předškolním zařízení si již nemohou uplatnit slevu na dani za »školkovné«, stejně tak už není možné uplatnit slevu na studenta.

■ Obtížnější odpočet manžela či manželky

„Na slevu na manželku či manžela nově dosáhne méně rodin, jelikož půjde uplatnit pouze při péči o dítě do tří let věku. Výše daňové slevy 24 840 korun nicméně zůstává zachována,“ upřesňuje Monika Lodrová.

Využít tuto daňovou slevu lze v případě, když manžel či manželka žijí ve společně hospodařící domácnosti a druhý z manželů nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč za rok.

■ Příspěvky odborům

Za daňový odpočet se již nepovažují zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, nebo platby za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

■ Lidé s vysokými příjmy zaplatí na dani více

Snížil se příjem, od kteréh o musí lidé s vysokými výdělky platit daň ve výši 23 %. Zaplatit vyšší daň je nutné od ročního příjmu vyššího než 1 582 812 Kč (v roce 2023 to bylo 1 935 552 Kč).

■ Změna limitu zdanění výher z hazardních her

Limit pro osvobození výher z jednotlivých druhů hazardních her se snížil z 1 000 000 Kč na 50 000 Kč za rok.

Na čem se dá ušetřit

Stále ještě zůstaly možnosti, jak si snížit daňovou povinnost. „Beze změny zůstala základní sleva na poplatníka ve výši 30 840 korun, kterou mohou uplatnit všichni poplatníci bez omezení,“ říká daňový poradce Michal Jelínek z V4Group.

■ Zůstává sleva na děti

„Je možné uplatnit daňové zvýhodnění na děti ve výši 15 204 korun na první dítě, 22 320 Kč na druhé a 27 840 korun na třetí a každé další dítě. Pokud daňové zvýhodnění převýší vypočtenou daň, stává se daňovým bonusem, a tedy přeplatkem na dani. V tomto případě vám budou peníze státem vráceny zpět,“ vysvětluje Jelínek.

■ Odečtěte hypotéku i dobročinné dary

„I nadále je možné využít odpočty od základu daně ve formě zaplacených úroků z úvěru na bydlení do 150 000 Kč ročně či 300 000 Kč ročně u starších úvěrů a dary dobročinným organizacím do 30 % základu daně , “ dodává Lodrová.

Daňový kalendář

■ Řádný termín pro podání papírových daňových přiznání za rok 2024 připadá na 1. dubna 2025.

■ Online elektronické podání na portálu www.mojedane.cz ušetří čas a zároveň prodlouží termín až do půlnoci 2. května 2025.

■ Pokud přiznání za daňového poplatníka podává daňový poradce či advokát, má čas do 1. července 2025.

Opozdilcům hrozí pokuty

Za pozdní nebo nesprávné podání daňového přiznání hrozí opozdilci pokuty. „Finanční úřad poskytuje třídenní ochrannou lhůtu, po jejímž uplynutí se začínají počítat sankce v podobě úroku z prodlení a pokuty za opožděné tvrzení daně. Pokuta za opožděné tvrzení daně může dosáhnout až 300 000 korun,“ upozorňuje Jelínek

Na chybu úřad upozorní

V případě odevzdání daňového přiznání v nesprávné podobě, například fyzicky namísto elektronického podání, daňového poplatníka nejprve správce daně na tento nesoulad upozorní. „Pokud na výzvu poplatník nezareaguje, bude mu uložena pokuta jeden tisíc korun, či někdy i vyšší,“ upozorňuje daňová poradkyně Lodrová.