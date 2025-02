Většina Čechů má tendenci posuzovat lidi podle počtu prožitých let. Podle průzkumu České spořitelny a agentury Ipsos 8 z 10 lidí připouští, že jsou lidé v Česku posuzování stereotypně podle věku. Předsudky a očekávání se dotýkají jak mladých, tak starších. S předsudky spojenými s věkem se mladá i starší generace setkávají nejčastěji v zaměstnání nebo při hledání práce.

Padesátníci jako ohrožený druh

„Lidé nad 50 let patří na tuzemském trhu mezi ohrožené skupiny, a to přitom v době, kdy je hlad firem po zkušených zaměstnancích,“ říká Anna Kevorkyan z pracovního portálu JenPráce.cz.

A dodává, že přestože se firmy zaměřují na to, aby jejich pracovní prostředí bylo v souladu s principy diverzity, rovnosti a inkluze, stále se v nich často vyskytuje ageismus neboli diskriminace na základě věku. „To je realita, o které se příliš nemluví,“ potvrzuje i Jiří Halbrštát, analytik trhu práce z agentury ManpowerGroup.

Jak ale upozorňuje socioložka Lucie Vidovićová, nejedná se jen o problém našich zeměpisných šířek. „Světová zdravotnická organizace WHO dokonce před časem vyhlásila Globální kampaň proti ageismu a snaží se najít cestu, jak proti tomuto nešvaru bojovat na vícero frontách. Ageismus totiž dost odolává jednoduchým řešením,“ dodává.

Vyplatí se je zaměstnat

Zaměstnanců 50+ by si přitom měli šéfové považovat. „Mají zpravidla velké pracovní i osobní zkušenosti, které mohou zaměstnavatelé velmi dobře zhodnotit,“ potvrzuje Martina Machová, personální ředitelka Pluxee. Často podle ní jde o experty v daném oboru s léty praxe, unikátními znalostmi i řadou důležitých kontaktů.

„Jsou psychicky více stabilní a také loajální, což vyplývá nejen z jejich osobních vlastností, které nabyli věkem, ale také ze situace, kdy většina z nic má ještě finanční závazky a musí je do důchodu splatit, tím pádem zde vzniká velká motivace si pracovní místo udržet,“ dodává Halbrštát.

Personalisté si ulehčují práci

Velké problémy mají uchazeči ve věku 50+ při hledání práce. „V praxi se setkáváme často automatickou diskriminací, kdy si personalisté ulehčují práci a plošně odmítají uchazeče určitého věku, aniž by zkoumali jejich skutečné fyzické, zdravotní a mentální přednosti,“ potvrzuje Halbrštát.

Jenže se může stát, že nebude kde brát. „Populace stárne, pracovní síla se zmenšuje. V ČR odchází více lidí do důchodu, než vstupuje na trh práce a za 10 let bude ještě mnohem hůře až začne silná generace »husákových dětí« odcházet do důchodu,“ dodává analytik.

Víte, že…

…podle dat z Eurostatu jen mezi roky 2004 a 2019 vzrostl podíl zaměstnanců nad 55 let v celé Evropské unii z 12 procent na 20 procent?

Ageismus vyjde draho

Problém s diskriminací kvůli věku (tzv. ageismus) by se rozhodně neměl podceňovat. „Podle nejnovějších výzkumů může mít závažné důsledky pro zdraví lidí i kvalitu jejich života. U starších lidí může negativně ovlivnit jejich fyzické i duševní zdraví, zvýšit pocit osamělosti a sociální izolace, a dokonce omezit jejich schopnost pracovat nebo se aktivně zapojovat do společnosti,“ říká ekonomka Kamila Fialová ze Sociologického ústavu AV ČR.

Podle průzkumu České spořitelny nazvaném Věk je jenom číslo vnímá 83 % Čechů, že jsou lidé stereotypně posuzováni podle věku. Autor: Infografi ka a AI Midjourney

Diskriminace kvůli věku? Nevzdávejte se!

Diskriminace kvůli věku se velmi těžko dokazuje. Starší zaměstnanci jsou »jen« první při propouštění a poslední při zvyšování platu nebo vyplácení prémií. Šéfové firem totiž často spoléhají nejen na jejich loajalitu, ale i na to, že novou práci by si hledali jen těžko.

„Dle mého se s diskriminací nejvíce setkáváme v pracovněprávních vztazích, ale může být i v jiných právních vztazích,“ potvrzuje JUDr. Kristýna Nováková, advokátka z Rödl & Partner. Ještě hůře se pak dokazuje diskriminace při hledání práce. „Uchazeč je prostě zamítnut a nepozván na pohovor s odůvodněním, že zaměstnavatel vybral vhodnějšího uchazeče,“ vysvětluje Jiří Halbrštát.

Někdy je povolená

Jak ale uvádí advokátka Nováková, existují povolené formy diskriminace na základě věku. Například na základě zákona je možné odmítnout uchazeče o zaměstnání mladšího patnácti let, soudci nemohou být jmenováni před dosažením věku 30 let, služební poměr státních zaměstnanců končí v roce, kdy oslaví 70. narozeniny, apod. Zaměstnavatel také podle ní může stanovit podmínku minimálního věku, odborné praxe nebo doby zaměstnání.

Kdo pomůže s problémy

Pokud v zaměstnání dochází k diskriminaci kvůli věku, je dobré se nejprve obrátit na vedení firmy, případně na odborovou organizaci (pokud ve firmě funguje). Následovat ale můžou další kroky.

●Lze podat stížnost nebo podnět k prošetření události na příslušném oblastním inspektorátu práce nebo na Státním úřadu inspekce práce. „Úřad může zaměstnavateli udělit pokyn k nápravě nebo také vyměřit pokutu,“ říká advokátka.

●Možností je také podání žaloby u soudu s požadavkem na náhradu újmy. „V určitých případech, kdy byla poškozena dobrá pověst či postavení ve společnosti, vznikne poškozené osobě právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích, diskriminací může dojít i k majetkové újmě,“ radí JUDr. Nováková. O výši částky pak rozhodne soud.

●Kvůli diskriminaci je možné se domáhat ochrany u veřejného ochránce práv (www.ochrance.cz). Kontaktovat ho jde osobně, ale i poštou nebo např. e-mailem.

PŘÍKLADY, že se vyplatí bojovat

Nutili ji k výpovědi

Paní Anna dosáhla důchodového věku a zaměstnavatel se snažil, aby skončila »na dohodu«. Když odmítla, nevyplatil jí roční odměny a vyhrožoval znepříjemňováním práce tak, že odejde sama. Když se nedala zastrašit, dostala výpověď pro nadbytečnost, ale zaměstnavatel na její místo ihned vypsal výběrové řízení.

Paní Anna se obrátila na ombudsmana, který potvrdil diskriminaci z důvodu věku. Dalším krokem byl soud, který rozhodl, že výpověď pro nadbytečnost je neplatná. Zaměstnavatel se odvolal, ale neuspěl a případ definitivně uzavřel Nejvyšší soud, který rozhodnutí nižších soudů potvrdil.

Odmítli ho zaměstnat

Pan Milan si hledal práci a zaujala ho nabídka na pozici řidiče. Při telefonátu se ho ale ve firmě zeptali na věk a po jeho sdělení ho odmítli s tím, že jde fyzicky náročnou práci. To se Milanovi nezdálo, proto napsal žádost o radu ombudsmanovi. Ten odpověděl, že jde o diskriminaci, protože se fyzická kondice nedá posuzovat pouze na základě věku, ale podle schopností každého uchazeče o zaměstnání.

Firma ale s obviněním z diskriminace nesouhlasila. Ombudsman panu Milanovi poradil obrátit se s žalobou na soud a dokonce mu i zprostředkoval advokáta, který poskytl služby zdarma. K soudu ale ani nedošlo, stačil dopis od advokáta a firma pod hrozbou soudního řízení vyplatila Milanovi odškodnění ve výši 80 000 Kč.

Výpověď kvůli věku je častá

Stereotypy a diskriminaci, se kterou se lidé vyššího věku v zaměstnání setkávají, potvrdila i nová studie kariérní platformy LiveCaree. Podle ní 74 % dotázaných starších 50 let dostalo v práci výpověď právě kvůli věku a 69 % se bojí, že kvůli věku o ni přijdou. Více než 70 % starších lidí se stalo na pracovišti cílem šikany.

Pod pojmem staří si přitom 69 % zaměstnanců představí své kolegy nad 50 let. Ti přitom mnohdy mají před sebou i deset a více let, než budou moci odejít do důchodu. Problémy potvrzují i oficiální čísla. „Podle statistik Úřadů práce tvoří lidé nad 55 let 25 % všech nezaměstnaných a z dat je patrné, že věková diskriminace se začíná projevovat již ve věku nad 45 let,“ uvádí Jiří Halbrštát.

Zaměstnavatelé podléhají stereotypům

Zaměstnavatelé se často dívají na pracovníky 50+ pomocí zažitých stereotypů. „Starší zaměstnanci jsou často vnímáni jako méně flexibilní, pomalejší v adaptaci na nové technologie a údajně méně inovativní,“ říká Halbrštát. Jak ale upozorňuje socioložka Lucie Vidovićová, tak na rozdíl od sexismu nebo rasismu se s ageismem dříve nebo později setká každý z nás. „Všichni jsme byli mladí a stárneme, ageismus je vlastně nenávist vlastního budoucího já,“ varuje.

Firmy, proberte se!

Odborníci se shodují, že by firmy měly rychle změnit svůj přístup, jinak začnou mít nouzi o zaměstnance. Tendence nahlížet na starší pracovníky optikou negativních stereotypů je může připravit o zaměstnance s mnohaletým know-how a stabilním pracovním výkonem, kteří podléhají nižší fluktuaci a jsou tak výrazně loajálnější než mladší ročníky.

„Pokud firmy nezačnou vnímat věk jako výhodu a ne jako překážku, brzo se ocitnou v situaci, kdy už nebude z čeho vybírat. A to už nebude problém jednotlivců, ale celé ekonomiky,“ dodává Halbrštát.

Fotogalerie 4 fotografie Velké problémy mají uchazeči ve věku 50+ při hledání práce. Autor: scom