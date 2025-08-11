Nově mají v mnoha ohledech brigádníci pracující na dohodu stejná práva jako zaměstnanci.
Nešidí mě šéf?
S obavami, zda zbytečně nepřichází o peníze, se na Blesk obrátil důchodce Karel (nepřál si uvést celé jméno), který brigádně pracuje jako noční hlídač. „Na nočních směnách mám k dispozici auto, s kterým projíždím a kontroluji každou hodinu úsek, který mám na starosti. Jenže i když pracuji v noci, nedostávám žádný příplatek. Stejně jako za svátek. A o dovolené jsem neslyšel ani slovo. Je to v pořádku?,“ ptá se senior, který pracuje prakticky jen za minimální mzdu.
„Podle smlouvy mám na hodinu 125 Kč, čistého ale dostanu jen 90 Kč. Nešidí mě šéf?“ Blesk proto oslovil odborníky, kteří vysvětlili, v čem je problém a kde seniorovi zbytečně mizí peníze (viz jednotlivé boxy). Na uváděné výhody má ale nárok nejen senior Karel, ale všichni dohodáři.
Víte,že…
Minimální hodinový výdělek v Česku je 124,40 Kč hrubého? Méně nikdo, bez ohledu na druh smlouvy či úvazek, nesmí brát.
Za noc je příplatek 10 %
Pan Karel, stejně jako ostatní dohodáři, má nárok na příplatek za práci v noci. „Výše příplatku za noční práci musí činit aspoň 10 % průměrného výdělku,“ vysvětluje advokát Václav Vlk ze společnosti Rödl & Partner. Zákoník práce ale zároveň umožňuje sjednat si i jinou minimální výši příplatku nebo jiný způsob určení příplatku. Je však také možné, že uvedené v uzavřené dohodě bude sjednáno, že výše odměny za práci je stanovená s přihlédnutím k případné práci v noci.
„Současně by musel být sjednán rozsah noční práce, ke kterému bylo při sjednání odměny z dohody přihlédnuto. A při překročení daného rozsahu by byl na příplatek nárok,“ uvádí advokát. „Pokud tedy zaměstnavatel s brigádníkem nesjednal, že odměna už zahrnuje určitý rozsah noční práce, respektive byl tento rozsah překročen, má právo na příplatek za noční práci,“ dodává.
Za svátek je volno nebo příplatek 100 %
„Pokud dohodář pracuje ve svátek, má nárok za odpracovanou sváteční směnu na náhradní volno s náhradou mzdy. Případně se může se zaměstnavatelem dohodnout, že místo placeného náhradního volna obdrží příplatek ve výši 100 % průměrného výdělku,“ vysvětluje Václav Vlk.
Pro dovolenou je nutné odpracovat 80 hodin
Loňskou novinkou je i nárok na dovolenou. „Aby nárok na dovolenou vznikl, je nutné, aby dohoda v kalendářním roce trvala alespoň čtyři týdny a zaměstnanec odpracoval alespoň 80 hodin,“ říká Mgr. Vlk. Stejně jako u pracovního poměru platí, že dovolená se čerpá (jde tedy o volno s náhradou mzdy). Vyplatit nevyčerpanou dovolenou v penězích je možné jenom při skončení účinnosti dohody.
Pauza na jídlo
Dohodáři mají nárok i na pauzu na jídlo. „Přestávku v práci na jídlo a oddech musí zaměstnavatel poskytnout nejdéle po 6 hodinách, a to v délce nejméně 30 minut,“ potvrzuje advokát.
Rozvrh směn musí být předem
Ani brigádníka nemůže šéf úkolovat z hodiny na hodinu. Musí být písemně seznámen s rozvrhem pracovní doby aspoň tři dny před začátkem směny, pokud se za zaměstnavatelem nedohodnul jinak. Rozvrhnout je možné jen jednu směnu nebo udělat rozvrh na delší období (např. týden, měsíc atd.).
Co všechno ovlivní výši odměny
Čistý výdělek ve výši 90 korun se sice může zdát nízký, ale podle daňové poradkyně Martiny Šotníkové to možné je. „Záleží na typu smlouvy, výši výdělku, zda důchodce podepsal Prohlášení poplatníka a jestli požádal o slevu na sociálním pojištění,“ vysvětluje.
Pracující důchodce má stejně jako ostatní nárok na daňovou slevu 30 840 Kč ročně, pokud podepíše Prohlášení poplatníka. „Jeho příjem ale podléhá od určitého výdělku i zdravotnímu a sociálnímu pojištění – 6,5 % jde na důchodové, 0,6 % na nemocenské a 4,5 % na zdravotní pojištění,“ vypočítává Šotníková.
Pan Karel ale podle ní asi nevyužil všechny výhody, nebo má špatně nastavenou smlouvu. „Doporučuji předem vše dobře zkontrolovat – i brigáda si zaslouží správné nastavení,“ dodává.
Obrana může skončit rychlou výpovědí
Podle advokáta Václava Vlka to v případě pana Karla vypadá, že ne vždy zaměstnavatel dodržuje zákon. „Pokud by u zaměstnavatele působily odbory, doporučoval bych obrátit se na ně,“ radí. Je možné oslovit i inspektorát práce a požádat, aby zjednal nápravu, například kontrolou u zaměstnavatele.
„V krajním případě je možné se peněžitých nároků domáhat žalobou u soudu,“ dodává. Jak ale připomíná, domáhání se zákonných práv může skončit výpovědí. „Vztah založený na dohodě může zaměstnavatel skončit i bez udání důvodů, s patnáctidenní výpovědní dobou,“ říká. Stejnou možnost ukončení dohody má i brigádník.
Tip: Řekněte si o stálou práci
Dohodáři mají právo zaměstnavatele písemně požádat o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel jim nemusí vyhovět. Pokud ovšem u zaměstnavatele působili alespoň 180 dnů během předešlých 12 měsíců, musí jim zaměstnavatel do jednoho měsíce od podání žádosti písemně odpovědět a své odmítnutí mají právo písemně odůvodnit.
Příjem zvýší růžový formulář
Nejen pan Karel, ale všichni dohodáři, by neměli podcenit daně a odvody. Podle daňové poradkyně Martiny Šotníkové z Rödl & Partner by dohodáři především neměli zapomenout podepsat Prohlášení poplatníka, tzv. růžový formulář.
„V případě, že brigádníci podepíší růžové prohlášení poplatníka a přihlásí se o základní slevu na poplatníka, na kterou má mimochodem právo každý zaměstnaný, mohou si ve výsledku přijít na více peněz,“ vysvětluje Šotníková.
„Do výdělku 11 500 Kč měsíčně s DPP a do částky 4 500 korun měsíčně s DPČ totiž brigádníci nemusí hradit odvody sociálního a zdravotního pojištění,“ uvádí Šotníková s tím, že částky se pro letošní rok zvyšovaly.
Sleva pro pracující důchodce
Pracující důchodci můžou využít i další slevu. „Ať už jako brigádníci, zaměstnanci či OSVČ můžou požádat o snížení sociálního pojištění o 6,5 %, pokud jejich výdělky podléhají zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Jde vlastně o to, aby důchodce neplatil pojištění na důchod, který sám pobírá,“ dodává Šotníková.
Jak se liší DPP a DPČ
Dohoda o provedení práce (DPP) je omezená nejvýše na 300 hodin za kalendářní rok. Vyplatí se pro jednorázové úkoly či brigády. Limit 300 hodin u jednoho zaměstnavatele se sčítá.
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) - týdně je maximálně možné odpracovat 20 hodin, počítáno v průměru za celou dobu trvání dohody, nejdéle však za 52 týdnů. Je výhodnější pro pravidelné či dlouhodobé práce pro jednoho zaměstnavatele.
