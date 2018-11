Nová fakta v případu Terezy H.: Telefonát o drogách vše vysvětluje!

Podle pákistánského právníka Gull Hassana Khana, který je s Tereziným případem obeznámen, odvedl její advokát skvělou práci. "Provedl opravdu vynikající křížový výslech svědků z řad celníků. Vypověděli, že je jejich zdroje upozornily, že se dívka cizí státní příslušnosti v ten den pokusí pašovat heroin," uvedl Khan.

K verzi o udání se přitom klonila i sama Tereza. Ve svém dopise Blesku v minulosti naznačila, že na ni mohla upozornit její bývalá kamarádka Simona, se kterou do Pákistánu jezdila. "Když vás někdo dostane do kriminálu - je to zmije. Když vás někdo dostane do kriminálu a potom staví svou "kariéru" na vašem neštěstí - je to PODLÁ ZMIJE. Ale když vás dostane do kriminálu tzv. nejlepší kamarádka, staví svou kariéru na vašem neštěstí, tvrdí, že ona sama je nevinná a všude kolem lže, jak když tiskne, tak to zamrzí, HODNĚ!!!" vzkázala Češka v květnu z vězení.

Podle Khana se v souvislosti s okolnostmi zadržení a výpověďmi celníků Terezin právník soustředil na to, že jeho klientka úspěšně prošla hned přes tři stanoviště. "Nejprve ji kontrolovala policie, pak bezpečnostní služba letiště a nakonec byla i důkladně prohledána protidrogovou policie (ta má všechny prostředky, jak drogy hledat, včetně psů), ale nic se nenašlo. Až u posledního stanoviště byla zatčena po krátké dramatické prohlídce celníky," popsal právník, co se dělo na letišti.

Strategie Terezina obhájce je tak jasná. "Staví na tom, že ji očistila protidrogová policie i další zpravodajské agentury (jejich zástupci jsou na letišti přítomni vždy)," uvádí Khan. "Vznikly tak pochybnosti o tom, jak mohla Tereza přes kontroly s poměrně velkým balíčkem drog projít a zda není možné, že jí kufr vyměnil někdo z celníků," dodal.

Z výkonu obhajoby se zjevně cítí v úzkých i Terezin prokurátor. Ten se v posledních týdnech několik pokusil případ zdržovat, aby ještě získal čas na nalezení nových důkazů. Naposledy podal novou obžalobu, která je ale téměř stejná jako ta předchozí. "Po selhání původních svědků se nyní snaží předvolat další, jde o pracovníky letištní služby a zpravodajské služby," uvedl Khan.

Zdá se tedy, že naděje Češky na propuštění, o kterých mluvila v několika vzkazech domů, které poslala prostřednictvím Blesku, nemusejí být liché. Za pašování devíti kilogramů heroinu by jí přitom hrozil vysoký trest, který by si za stávajících podmínek musela odsedět v Pákistánu. Česká republika totiž s touto zemí stále nemá dohodu o vydávání vězňů.

