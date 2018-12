Terezino utrpení se blíží ke konci? Soudci poslala dopis

Už téměř rok trvá martyrium Češky Terezy H. (22) – několikrát týdně už od ledna chodí k soudu v pákistánském Láhauru, který má řešit její obvinění z pašování drog. Často se z vazby vypraví zbytečně. V úterý tomu tak ale nebylo.

„Soudu byly předloženy vyplněné dotazníky s odpověďmi obou obžalovaných,“ řekl Blesku mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Michal Bucháček.

Tereza tedy soudci předala své odpovědi na jeho závěrečné otázky – předala mu je v psané podobě, a tak nemusela být vyslechnuta osobně, jak tomu bývá u našich soudů. Na otázky reportérů, zda bylo těžké odpovědět na některou z otázek, odpověděla záporně. Zároveň potvrdila, že si myslí, že bude snadné prokázat, že je nevinná.

Soud byl odročen na středu 19. prosince, soudce předvolal i státního zástupce s tím, že by měla proběhnout závěrečná řeč.

Terezu zadrželi na letišti v Láhauru celníci poté, co prošla již dvěma kontrolami. Při té třetí u ní v kufru ale našli devět kilogramů heroinu. Tereza od počátku tvrdí, že je nevinná, že o drogách v zavazadle nevěděla. Zda jí to soudce uvěří, je ve hvězdách. Realisticky jí hrozí i více než deset let v místním vězení. Pákistánský občan by v podobném případě mohl dostat i trest smrti.

