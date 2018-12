Češi každý rok řeší, jestli budou Vánoce na sněhu. Tereza H. (22) v Pákistánu řeší něco dočista jiného – jestli bude na Štědrý den doma nebo v pákistánském vězení. Vánoční zázrak usměvavou Češku ale s nejvyšší pravděpodobností nečeká. Blesku to řekl novinář Aršád Alí Dunja, který případ každý den sleduje.

Aršád Blesku popsal, jak probíhají Vánoce v tamním vězení. A možná se budete divit. Pákistánští dozorci vězňům totiž umožňují slavit Vánoce, i když se nejedná o muslimský svátek. Ostraha je podle Aršáda každý rok slaví spolu s vězni. „Tereza stráví Vánoce ve vězení,“ sdělil zdroj Blesku.

V Pákistánu žije kolem pěti milionů křesťanů a ti Vánoce samozřejmě slaví. Na rozdíl od Evropanů ale na Štědrý den nejsou doma s rodinou, místo toho pořádají velkolepý průvod ulicemi Láhauru. „Na trzích se ten den nabízí jiné jídlo. Speciální režim je i ve vězení. Vězni dostanou k večeři jídlo, jaké si přejí,“ řekl zdroj Blesku. Na pravý bramborový salát se smaženým kaprem může ale Tereza nejspíš zapomenout.

„Dozorci slaví Vánoce s uvězněnými, a dokonce jim dávají dárky jako oblečení, sladkosti, náušnice nebo peníze,“ sdělil Aršád překvapivou informaci. Novinář tím osvětlil nečekané gesto Javerii z policejní eskorty, která dala Tereze před středečním soudním stáním krásné náušnice jako vánoční dar.

Dozorci ve vězení pojmou Vánoce ve velkém stylu. Ředitel věznice je podle Aršáda nyní zaneprázdněný jejich přípravou. „Můj zdroj z vězení mi sdělil, že ředitel pro vězně shání vánoční stromeček. Dozorci ho poprosili, aby pořídil i vánoční ozdoby,“ vysvětlil Aršád.

S přivřenýma očima si tak Tereza bude moci vychutnat tu pravou vánoční atmosféru. Sníh však Češka, která si získala srdce mnoha Pákistánců, čekat nemůže. V provincii Pandžáb, kde Tereza je, totiž nikdy nesněží. Na Štědrý den tam bude slunečno a teploměry ukážou 18 stupňů. Tereza tak oblíbené sluneční brýle asi jen tak nesundá.

To, že Vánoce ve vězení budou opravdu ve velkém stylu, svědčí i to, že se do vězení dostavil soudce, který rozhodne o osudu krásné Češky, aby zkontroloval, jak přípravy na svátky klidu a míru probíhají. Káznici navštívil v sobotu. "Kontroluji vánoční přípravu a navštívil jsem vězeňskou kapli," řekl soudce podle pákistánského novináře Alí Aršáda. "Přípravy probíhají dobře," dodal soudce podle novináře.

Tereza je obviněná z pokusu o propašování takřka devíti kilogramů heroinu ze země. Sympatická brunetka od začátku tvrdí, že je nevinná a o opiátu schovaném ve dvojitém dně kufru nevěděla. Krásná Češka je ve vazbě od 10. ledna. Jak se zdá, její případ se chýlí ke konci. V sobotu navíc soudce řekl, že případ hodlá uzavřít do Vánoc. „Soudce mi řekl, že by se mohlo rozhodnout už před Vánoci,“ vysvětlil Aršád a ten den ještě dokonce stanovil datum! „Soudce řekl, že zřejmě rozhodne 20. prosince,“uvedl Aršád. V sobotu navíc Tereza dostala devět doplňujících otázek, na které má odpovědět a které by mohly výrazně ovlivnit rozhodnutí soudce.

