Ostraha „pašeračky“ Terezy v Pákistánu polevila: Co se stalo?

Desítky po zuby ozbrojených policistů jako doprovod? Ani náhodou. Česká „pašeračka“ Tereza H. (22) přišla ve čtvrtek k pákistánskému soudu téměř sama. Společnost jí na cestě do jednací síně dělal jenom jeden ozbrojenec. A i ten se občas někde zapomněl. Co se stalo?

Video Tereza H. přichází k soudu - Blesk 360p REKLAMA

Dříve doprovázelo Terezu k soudu hned několik policistů a policistek. Teď tomu tak už není. Na nejnovějším videu Blesk.cz je vidět, jak od příjezdu z věznice putuje uličkami až k soudní síni prakticky sama. Kromě novináře, který ji zpovídá a natáčí, jde za ní pouze jeden ozbrojený policista.

Právníci totiž dorazili na místo již dříve a část eskorty zůstala mimo záběr. Je ale vidět, že se v Pákistánu příliš nebojí, že by se jim „pašeračka“ pokusila utéct. Její případ je v zemi ostře sledován, a zatímco se doma v Česku spekulovalo, že se Tereza dříve živila jako luxusní prostitutka, v muslimské zemi ji mají za modelku. Terezu (22) zaskočila policistka z eskorty: Muslimka jí dala dárek k Vánocům!

I když se soud s Terezou táhne, šla k němu i tentokrát s dobrou náladou. „Nechal jste si ostříhat vlasy, že?,“ zeptala se Češka novináře. „Ano, mám nový účes,“ odvětil jí. Když se však dotázal: „Chybí vám vaše rodina?,“ úsměv jí zmizel z tváře. „Ano. Už je to rok,“ povzdechla si. A to je pravda. Je tomu téměř již jeden rok, co byla v pákistánském Láhauru zadržena.