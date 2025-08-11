Neštěstí na závodech v Domaniži: Motorkář vlétl do lidí! Mezi zraněnými i děti
Nešťastným incidentem skončil motokrosový závod ve slovenské Domaniži. Řidič (44) při jednom ze skoků nezvládl řízení a se strojem vlétl do davu diváků! Zranění jsou čtyři lidé včetně dvou dětí.
„Při nešťastné události byly zraněny 4 osoby. Dvě osoby ve věku 17 let a další ve věku 28 a 76 roků,“ potvrdila nehodu mluvčí policistů Petra Klenková. Jak dodala, tři osoby byly transportovány do nemocnice, 28letá žena utrpěla těžká zranění. „Jedna osoba byla ošetřena na místě,“ popsala Klenková pro deník noviny.sk.
Řidič motocyklu se na místě podrobil dechové zkoušce, ta vyloučila alkohol v krvi. Policisté začali trestní stíhání ve věci ublížení na zdraví. Jeden z policistů byl na závodu ve svém osobním volnu a jako jeden z prvních poskytoval první pomoc. „Okamžitě poskytl jedné osobě první pomoc a lokalizoval poranění. Osobu uvedl do stabilizované polohy,“ dodala Klenková.
