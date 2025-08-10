Hrůza na Olomoucku: Parašutista si při pádu amputoval nohu
V sobotu 9. srpna večer došlo na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje k těžké nehodě při seskoku padákem. Muž středního věku utrpěl amputaci jedné nohy. Na druhé má mnohočetné zlomeniny. Záchranáři jej transportovali do Fakultní nemocnice Olomouc.
Zatím není jasné, co pádu předcházelo. Jeho následky jsou však brutální. Parašutista o jednu nohu přišel, na druhé si zlomil stehenní kost a způsobil si otevřenou zlomeninu bérce. Záchranáři mu tak museli podat krev přímo v terénu.
„Jednalo se o první podání plné krve v terénu a o první transfuzi během letošních prázdnin. Pacienta jsme po ošetření a stabilizaci letecky transportovali do Fakultní nemocnice Olomouc,“ uvedla Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje na svém instagramu.
Záchranáři okamžitě zaškrcením končetiny zastavili masivní krvácení, nasadili oxygenoterapii a zafixovali tělo celotělovou vakuovou matrací. Současně zajistili žilní vstup a podali muži léky proti bolesti, na zklidnění i k potlačení krvácení.
Díky rychlé spolupráci olomouckých zdravotníků s posádkou Letecké záchranné služby Pardubického kraje se podařilo pacienta stabilizovat a dopravit na specializované oddělení olomoucké fakultní nemocnice.
Podle záchranářů šlo o mimořádný zásah, který ukázal, jak důležitá je připravenost posádek i možnost podat krev přímo v terénu.
