Majitel cirkusu v Prostějově spadl z vrcholu šapitó! Mrazivá slova matky
K velkému neštěstí došlo v Prostějově během úklidu po představení v cirkusu Alex. Z pětimetrové výšky spadl majitel cirkusu Alexej Polách (30). S těžkým zraněním skončil v nemocnici. Na případ jako první upozornil server TN.cz.
K nešťastnému pádu z vrcholu šapitó došlo v neděli po odpoledním vystoupení. „Měl pohmožděnou páteř a hrudník a byl převezen lékařskou posádkou na urgentní příjem v Olomouci,“ potvrdila mluvčí ZZS Olomouckého kraje Lucie Mikisková.
Jak serveru TN.cz potvrdila matka majitele, pád všechny šokoval. „V první chvíli to vypadalo hodně špatně, bylo to strašné,“ uvedla Anna Poláchová. Zraněného artistu v tuto chvíli čeká operace páteře. Co nehodě předcházelo, není v tuto chvíli jasné.
