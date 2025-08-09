Záhadné zmizení novináře Rýpala po letech znovu řeší policie: Nechal ho zavraždit mafiánský boss?!
Slovenský novinář Paľo Rýpal záhadně zmizel v roce 2008. Po 17 letech se objevily nové stopy?! Podle muže, který je nyní zavřený v maďarské věznici, byl novinář zavražděn na pokyn mafiánského bosse. Policie kvůli novým svědectvím případ znovu otevřela.
Nové svědectví přinesl muž jménem Norbert K. Ten si v současnosti odpykává doživotní trest v Maďarsku. Policistům prý řekl, že Rýpala spolu s dalšími komplici zavraždil. A to na objednávku mafiánského bosse Lajose Sátora. Za čin prý dostal 10 tisíc slovenských korun.
Novinář Paľo Rýpal zmizel 22. dubna 2008 ze svého bytu v Bratislavě. Na místě stihl ještě nechat dopis na rozloučenou, ve kterém napsal pouze, aby se o jeho kočky postarala přítelkyně a jeho věci následně vyhodila. Při odchodu si vzal hotovost, notebook a fotoaparát a od té doby o něm nikdo neslyšel.
Poslední hodiny podle výpovědi Norberta K. prožil Rýpal v hotelu vedle populárních termálních lázní ve městě Štúrovo. Tam ho s kumpány sledovali a následně z místa unesli. Majitel nemůže výpověď potvrdit ani vyvrátit, hotel tou dobou totiž vlastnila zahraniční firma. „Koupil jsem ho před lety, záznamy o hostech z té doby nemám,“ řekl deníku Nový Čas. Nepomůžou prý ani zaměstnanci. „Nikdo z té doby už tu není. Máme otevřeno jen v sezóně, takže většina zaměstnanců není na stálo. Je to už hrozně dávno, rád bych pomohl, ale nemám jak,“ uzavřel.
Rodina na Paľa dlouho čekala. Sestra Iveta si například po dobu deseti let od zmizení nechala pevnou linku, na kterou si její bratr pamatoval číslo. O Norbertově svědectví prý ví. „Jsme překvapeni, že se někdo ozval po sedmnácti letech. A ještě takto přímočaře,“ řekla Iveta. „Nevěřím, že je to celé pravda, ale řekla bych, že aspoň z poloviny určitě,“ dodala. Smrt milovaného Paľa si rodina dlouho nechtěla připustit, po pár letech jim však začala docházet bolestná pravda. „Kdyby jen odešel a hrál si na nezvěstného, určitě by nám dal vědět. Aspoň nějak,“ uzavřela Iveta smutně.
Novou výpovědí Norberta K. se začala zabývat už i policie. „Případem se zabývá Úřad boje proti organizovanému zločinu,“ potvrdil mluvčí policejního prezidia Roman Hájek.
