Tady prý leží zmizelý novinář Rýpal. Utajené pohřebiště má ale skrývat i další těla.

Na konci dubna 2008 záhadně zmizel slovenský investigativní novinář Paľo Rýpal (39). Jeho rodina předpokládá, že byl s největší pravděpodobností zavražděn. Totéž tvrdí i jeho kolega Peter Nôta. Kromě možného motivu vraždy, prý zná dokonce i místo, kde byl novinář pohřben. Co na to slovenská policie?

Novináři z Plus Jeden Deň získali souřadnice místa, kde by měl být údajně pohřben investigativní novinář Paľo Rýpal. Vypravili se proto hledat možný hrob, který by se měl nacházet uprostřed lesa na kopci několik kilometrů od obce Zázrivá na Oravě. Podařilo se jim objevit místo, které skutečně připomínalo hrob a do nějž byly zapíchané tři klacky.

Tuto oblast označili i údajní další svědci. Podle jejich slov se zde nacházejí minimálně ještě další dvě až tři těla. Podle informací Petra Nôtu s touto skutečností pracuje i policie. Mluvčí Prezídia policejního sboru Michal Slivka pro Plus prohlásil: „Policisté se poskytnutými informacemi intenzivně zaobírají a všechny pečlivě ověřují.“

Doposud se však policie u možného hrobu neobjevila. Nejen přátelé zmizelého novináře přitom čekají na zprávu, zda se tam tělo novináře nachází či nikoliv. Pokud ano, rodina Paľa Rýpala by pak mohla svého příbuzného alespoň důstojně pochovat.

Poprvé se o Paľově vraždě zmínil jeden ze svědků před půl rokem. Ostatní jsou prý ochotni vypovídat na policii. Bývalá novinářka Jana Teleki podala podnět na Generální prokuraturu. Peter Nôta prohlásil: „Všichni, kdo něco vědí, se bojí o svůj život. S policií však spolupracujeme. Je ochotná případ vyřešit a věnuje se mu naplno.“