Novinář Rýpal zmizel před 10 lety: Jeho kolega věří, že byl zavražděn. Znám motiv, tvrdí

Od záhadného zmizení slovenského investigativního novináře Paľa Rýpala (39), uplynulo už deset let. Jeho rodina věří, že byl zavražděn. O tom je přesvědčen i jeho kolega a dlouholetý kamarád Peter Nôta. Toho dokonce kontaktovali svědci, kteří vše viděli a prý ví i to, kde je novinář pohřben! Navíc Nôta tvrdí, že zná motiv vraždy!

Byl konec dubna roku 2008, když investigativní novinář Paľo Rýpal opustil svůj byt v Bratislavě. Zanechal po sobě dopis na rozloučenou. V něm psal, že si přeje, aby se o kočky postarala jeho přítelkyně a aby vyhodili jeho věci.

Novinář byl naposledy viděn na ubytovně, kde pobýval dva dny, a později na autobusové zastávce. Podle policie ze svého bytu odešel pouze s notebookem, finanční hotovostí a foťákem. Poté jako by se po něm slehla zem.

Rodina dlouhou dobu doufala, že se Paľo zase objeví, ovšem jak roky plynuly, začali jeho blízcí věřit tomu, že byl zavražděn. „Vím, že ho zavraždili. Už jen ta představa, že se vašemu blízkému něco takového stalo, vás musí přivést k šílenství. Zatím můžu říct jen to, že vyšetřování pokračuje. Lidé, se kterými byl Paľo viděn naposledy, ho totiž rozhodně nevzali na nějaký poznávací zájezd do přírody. Proto je také to přesvědčení, že je mrtvý, tak silné, že jsem se rozhodla o něj podělit s veřejností,“ řekla pro Pluska.sk novinářova sestra Iveta Uhliariková.

O tom, že byl zavražděn, je přesvědčený i Rýpalův kamarád a kolega Petr Nôta. Tomu se ozývají svědci dodnes s tím, že ví, kde je Paľo pohřben. „Jeho fyzickou likvidaci zmínil svědek před půl rokem. Potom se ozval druhý svědek z Německa. Nejdřív jsem dostával i několik anonymů, ale těm jsem nevěnoval velkou pozornost,“ prohlásil Nôta. Znali se prý déle než deset let a vždy si všechno říkali.

„Když zmizel, byl jsem naštvaný, neboť jsme měli, jít jednat do TV Markíza o jednom velkém projektu. Připravovali jsme mediální agenturu. Já s Paľom zábavnou část a s Máriom Martinovským zpravodajsko-publicistickou část,“ dodal.

Nôta dokonce tvrdí, že zná motiv vraždy. Tím měly být směnky TV Markíza či Duckého. „Podle mých informací se v obou dvou případech jednalo o bianko směny a podpisy byly buď zfalšované, dokonce i v Duckého směnkách, anebo byly podepsány později, než je na nich uvedeno,“ tvrdí Nôta, který si myslí, že tělo jeho kamaráda je zabetonované ve studně v obci Zázrivá.

To údajně potvrzuje i zdroj blízký vyšetřování. „Podle všeho by měl být zabetonovaný ve studni nedaleko Zázrivé na Oravě. Objevil se i svědek, který vše viděl, a zná dokonce i ty, kteří to udělali. Navíc chce vypovídat,“ doplnil Nôta.