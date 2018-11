Otec zavražděného novináře promluvil: „Šlo o praní špinavých peněz.“

„Snažíme se na to zvyknout, ale zvyknout se na to prostě nedá. Jsou chvíle, kdy čekáme, že se objeví, vejdou do dveří a že to všechno byl jen zlý sen. Je to těžké, moc těžké…“ popisuje deníku otec zavražděného novináře pocity, s kterými se v rodině po tragédii dennodenně potýkají.

Zároveň si nemyslí, že by pravý objednavatel vraždy byl již v rukou policie. „Už předtím, před vraždou, byl [Kočner] ‚pan Nedotknutelný,‘“ vysvětluje svůj názor Kuciak. „Nevěřím, že by o vraždě rozhodl sám,“ dodává. Podle Kuciaka staršího je v pozadí za objednávkou „někdo ještě vyšší.“

Tragédie v něm zároveň probudila nedůvěru k rodné zemi. „Celé roky se říkalo, že se přibližujeme západním demokraciím. Kecy. Politici se bojí novinářů, že přijdou na jejich kšefty, proto je dehonestují různými tituly,“ dušuje se Kuciak. „To, že to spáchali naši lidé, Slováci, je pro mě také nepochopitelné,“ dodává pro MF Dnes.

Krize a demise

V Berlíně před několika dny přitom Kuciak převzal posmrtně udělenou cenu synovi za odvedenou práci v kategorii svoboda slova. I tento okamžik je však pro něj hořkosladký. „Přebírat ceny za Janka je pro mě těžké. Manželka by to nezvládla, takže to zbývá většinou na mně. Vždycky mi to připomene, že všechno mohlo být úplně jinak. Že na pódiu mohl jednou stát on, ne já,“ říká zasmušile.

Jozef Kuciak, otec zavražděného Jána, převzal v Berlíně posmrtně udělenou cenu. Spolu s ním byla oceněna i zavražděná maltská novinářka Daphne Caruanová Galiziová (na snímku zleva: Jozef Kuciak, sestra a syn zavražděné novinářky | ČTK

Mladý novinář Ján Kuciak byl zavražděn 21. února 2018 spolu se svou snoubenkou Martinou v jejich domě nedaleko slovenské Trnavy. Motivem měla být investigativní práce, při které Kuciak odkryl spojení mezi mezinárodní mafií a slovenskou podnikatelskou sférou. V případu po několika měsících figuruje několik podezřelých, včetně dvou najatých vrahů a zprostředkovatelky. Vražda způsobila v zemi krizi a mohutné protesty, jejichž výsledkem byla demise premiéra Fica.