Hrůza v přímém přenosu: Novinář během reportáže šlápl na tělo pohřešované dívky (†13)

Reportér Lenildo Frazão kvůli reportáži o pohřešované dívce vlezl přímo do řeky. Právě v té třináctiletá Raísse zmizela. Pár dní předtím ji strhl proud řeky, když se s kamarády byla osvěžit. Novinář byl zrovna po prsa ve vodě, aby ukázal, jak je řeka hluboká. Po chvilce však šokovaně zalapal po dechu a s leknutím z místa odskočil.

„Myslím si, že tam ve vodě něco je,“ řekl vyděšený reportér podle deníku Daily Star. Vylezl z vody a na místo se už nechtěl vrátit. „Mám strach. Připadalo mi to jako lidská ruka, mohla by to snad být ona?“ ptal se vyděšeně.

Následně, zřejmě aby se sám uklidnil, začal spekulovat, že mohlo klidně jít jen o rybu. Každopádně neváhal a přivolal na místo hasiče a policii.

Ti nasadili potápěče a výsledky na sebe nenechaly čekat dlouho. Přesně na místě, které po nepříjemném dotyku reportér určil, tělo dívky nalezli. Jestli se však těla skutečně dotkl, anebo šlo jen o shodu náhod, určit nelze. Pitva ukázala, že dívčinu smrt nezpůsobil nikdo cizí a šlo nejspíš o nehodu.