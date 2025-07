Nástup do důchodu si zpestřil před 10 lety Zdeněk Albrecht (75) z Ostravy zasazením sady exotických rostlin. Nyní mu bohatě rozkvetla Agáve havardiana, což v Česku naprostá rarita.

„Už od jara jsem letos byl v napětí, když se na základu rostliny začal tvořit stvol. Jak začala agáve kvést, byla to veliká radost, ale i smutek, že záhy zahyne,“ říká pěstitel a dodává:

„Jde o středoamerickou rostlinu, venku vykvete jen naprosto výjimečně. Na květ nasadí po 10 a někdy i 30 letech. Po pár týdnech stvol Agáve havardiana uschne, umírá, vysemení a nasadí nové výhony.“

Třináct květů

Když se pod kmen měřící 3,7 metru postaví, vypadá při své výšce 175 centimetrů skoro jako trpaslík. „Takovou krásu vidím poprvé v životě. Je tam třináct bohatých žlutých květenství, dělají radost mně, manželce, ale i včelkám a motýlům,“ těší Albrechta.

Video Video se připravuje ... Úspěšný pěstitel Zdeněk Albrecht (75) z Ostravy u své vypiplané kvetoucí Agáve havardiana. Karel Janeček

Kolik vzejde z agáve semen, nemá zdání. „Nikdo tu nemá zkušenost s touto rostlinou. Ale co vím od odborníků, semena jsou schopna zrodu pouze po určitou dobu. Pokud nespadnou na úrodnou půdu či vůbec nespadnou, nepřežijí,“ říká pěstitel.

Už pěstuje potomky

Kvést má ostravská Agáve havardiana až pár týdnu. „Dalšího květu se já pravděpodobně v mém věku už nedočkám,“ myslí si milovník exotických rostlinek. Přes to se pro další případnou radost pojistil: zasadil několik odnoží, které si piplá v »agáví školce«.

To, že Agáve havardiana vykvetla, považuje za obří úspěch. „V podmínkách Moravskoslezského kraje a Česka je to naprostá rarita. Před dvěma lety jsem se dočetl o jedné rozkvetlé, to ale byla Agáve americká a ne moje havardiana,“ připomněl pěstitel.

Na zimu je neschovává

S příchodem mrazů pěstitel tropické rostliny neodnáší do domu, ani jinde je neukrývá. „Před příchodem zimního období je nutné provést kolem rostlin zimní zábal, aby se zabránilo přístupu vlhkosti,“ radí Zdeněk Albrecht. Celoročně je nezalévá a spoléhá jen na běžnou dešťovou zálivku.

Agáve havardiana pochází z pohoří centrálního Texasu, rozšířená je po severovýchod Nového Mexika. Květenství měří až 4 metry. Svědčí jí osluněné stanoviště a též štěrková nebo štěrkopísková půda.