„Zachytávám dobu, která se nikdy nevrátí. Je to doba, kterou se můžeme pokusit zprostředkovat dnešní generaci, i když si nejsme jisti, jestli jsme schopni sdílet a předat to, co dávno zmizelo. Ale nedá se nic robit, pokusit se o to musíme!,“ míní Boris Renner.

„Kdo se v Ostravě narodil, a znal ji tak, jako jsem ji znával já, a třeba se někdy v dětství odstěhoval, ten už se vrací do úplně jiného města,“ říká k motivům pro záchranu historické paměti města Boris Renner. Má pravdu. Město se změnilo radikálně.

Nesrovnatelný ráz města

Přestaly v něm být aktivní doly a zmizeli horníci s černým obličejem od mouru, kouřící fabriky nebo vozíky, které vozily uhlí nad hlavami místních obyvatel. „Ten ráz Ostravy nebyl s žádným městem srovnatelný,“ uvádí fotograf.

Video Video se připravuje ... Boris Renner zachycuje proměny Ostravy do charitativních kalendářů. Karel Janeček

Ve vzpomínkách jde ještě dál, to až k paměti svých předků. „Ze stejných míst, jako se tehdy fotilo, fotím dnešní podobu stejných míst. Snad se mi daří srovnávačkami dělat lidem radost,“ přeje si Renner.

Vzpomíná na horníky

„Pár hodin po půlnoci vyráželi z domovů na šichtu do dolů horníci. Narubali uhlí, a po poledni seděli svorně v knajpě, kde se nalévali pivem a kořalkou. My tam jako študáci chodili a obdivovali jsme tam jejich chlapáctví, silné řeči o těžké práci v podzemí, o babách, my žádné podobné zkušenosti neměli,“ vrátil se do studentských let Boris Renner.