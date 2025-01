Šedesátku letos v březnu oslaví Ivo Lipina z Havířova. Narodil se jenom o 10 let později, než bylo město založeno, a už od malička sbírá všechno, co se k Havířovu jakkoliv vztahuje.

Nejmladší město v Česku letos oslaví 70 let svojí existence. Havířov stojí v jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v podhůří Beskyd a jeden z místních srdcařů Ivo Lipina vystavuje k výročí unikátní soubor tematických předmětů.

„Mám zájem o cokoliv, co je s mým rodištěm a s jeho okolím spojeno. Knihy, pohlednice, medaile, propagační materiály, zapalovače, propisky, fotky. Krásné je, že nikdy nenasbíráte všechno, takže je možné pátrat do nekonečna,“ říká Ivo Lipina.

Je památkář

K vyhledávání předmětů má ideální povolání: Je památkářem ze stavebního řádu na havířovském magistrátu a často dochází do domovů místních. „Taková půda, sklad nebo sklep, tam se najdou kolikrát zajímavé věci,“ usmívá se Lipina.

Je sběratelem a zároveň velkým patriotem. „Jsem věrný Havířovu od narození a celý život. Vyrůstal jsem tu, prožil celý život, sbíral inspiraci, a nikdy bych se neodstěhoval. Proto k 70. výročí založení ukazuji, co jsem shromáždil,“ dodal nadšenec.

Co ve sbírce nemá

Nejhůře se podle sběratele Ivo Lipiny shánějí třeba pohledy části Životice a Dolní Datyně. „Tady žádný předválečný pohled nemám, z Dolní Datyně má tři z dob před vznikem Havířova jiný sběratel a marně po nich bažím,“ říká.

Město Havířov bylo založeno 4. prosince 1955, a v současnosti v něm žije necelých 70 tisíc obyvatel.

Obdivovatel Foglara

Ivo Lipina je zároveň vlastníkem jedné z vůbec největších sbírek exponátů týkajících se Rychlých šípů a jejich tvůrce Jaroslava Foglara. „Na Vánoce mi přibyli další ježci v kleci, mám už jich okolo 150 různých druhů, typů, barev a velikostí,“ říká.

Mohl to být Čestprácov

Když za socialismu město zakládali, uvažovali i o jeho velice bizarních názvech. Ve hře byly Stalin, Rudohvězdov, Šťastnov, Zápotockýgrad, Všemírov, Gottwaldův Horníkov, Budovatelnice, Bezručov, Lidobudovatelov nebo Budosociokolektivov…

Havířov má mimo městskou ještě místní části Životice, Bludovice, Podlesí, Šumbark, Dolní Suchá, Prostřední Suchá a Dolní Datyně. Naši předkové jej stavěli kvůli potřebě zajistit byty pracovníkům dříve aktivních dolů a hutí.

Výstava je v Radosti

Výstava v Kulturním domě Radost v Havířově je přístupná do 2. února. Zajít si do suterénní galerie je možno od pondělí do pátku v době od 12 do 18 hodin, o víkendu od 14 do 18 hodin. Vstupné je na uvážení každého z návštěvníků.

