Ministerstvo vnitra přitom Karvinským přikázalo, aby přejmenovalo jednu z nejrušnějších ulic města, tř. Těreškovové, zasvěcené v dávné minulosti ruské kosmonautce. Důvodem ale není její politické smýšlení, ale to, že zákon neumožňuje pojmenovávat ulice po žijících lidech. Podle map.cz v žádném jiném českém městě či obci ulice pojmenovaná po první kosmonautce neexistuje.

O problému, který rozpumpoval krev v žilách velkému části místních, hlasovali zastupitelé. Změnu odmítlo 33 z 39 zastupitelů. „Zastupitelé by měli respektovat zákony České republiky. Zákon o obcích hovoří jasně: Ulice nesmí nést jméno žijící osobnosti,“ vystoupila jako jediná volená zástupkyně veřejně Mariam Szyja ze SPOLU a s manželem Andrzejem hlasovali pro změnu.

Naopak proti změně názvu byli například komunisté Natálie Müllerová i Miroslav Hajdušík. „Pro občany by to znamenalo administrativní i finanční zátěž. Týkalo by se to obrovského množství místních lidí a firem,“ řekl Hajdušík.

200 lidí pod peticí

Požadavek ministerstva přišel podpořit autor petice za přejmenování Kostas Michailidis (54). „Jakožto potomek poválečných imigrantů z Řecka vnitřně trpím tím názvem osoby, podílející se na zrůdném Putinovském režimu. Vím, jaký stesk musí zažívat uprchlíci z Ukrajiny v Česku, já ten jejich pocit a stesk po domově znám,“ řekl Blesk.cz.

délka: 01:26.09 Video Video se připravuje ... Kostas Michalidis (54) sepsal petici na přejmenování ulice Těreškovové v Karviné. Zastupitelé to odmítli. Karel Janeček

Pod petici, kterou sestavil, se mu podepsaly dvě stovky lidí, kterým stejně jako jemu název ulice po poslankyni Statní dumy v Rusku a ženě zapsané na sankční seznam Evropské unie vadí. „Stále aktivně podporuje ruskou agresivní válku na Ukrajině, ve které již byly zmařeny tisíce lidských životů. Osobně navrhla, a i prosadila zákon, který dál drží u moci ruského prezidenta Putina, a to po neomezenou dobu,“ vysvětlil Michailidis.

Bylo by to náročné a drahé

Karvinští zastupitelé zamítavé stanovisko k nařízení ministerstva vnitra o změně názvu jedné z hlavních tepen města, třídy Těreškovové zdůvodnili finanční a administrativní náročností. Odhadnuty byly na 300 tisíc korun. Pro zhruba 1200 lidí a na dvě stovky firem by to znamenalo vyměnit si doklady.

Ministerstvo vnitra ale nemá žádné páky, jak přejmenování ulice vymáhat. „Co se týče vymáhání změny názvu ulice ze strany ministerstva vnitra, platí, že nemůže autoritativně zasáhnout. Není možné uplatnit dozorové pravomoci našeho odboru dle § 124 zákona o obcích a konečně platí i to, že za nesplnění povinnosti dle § 29 odst. 1 nestanoví zákona o obcích žádnou sankci,“ potvrdila Blesk.cz Hana Malá z ministerstva.