Po Valentině Vladimírovně Těreškovové (86) Karviná pojmenovala třídu v roce 1975. Dvanáct let po jejím letu do vesmíru, při němž obkroužila 48 krát zemi za 3 dny. Sovětská kosmonautka je dodnes jedinou ženou, která byla na misi okolo Země sama.

Živí nemají nárok

Teď to chtějí ministarští úředníci změnit. „Náš odbor veřejné správy, dozoru a kontroly skutečně vyzval město Karviná k vyjádření ve věci přejmenování konkrétní ulice (třída Těreškovové) a to na základě podnětu občana města, který nás na tuto skutečnost upozornil,“ řekla za ministerstvo Hana Malá.

Pojmenování ulice je podle ní v rozporu se zákonem o obcích. „Platí, že »Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají shodnými názvy a ani podle jmen žijících osobností veřejného života,« vysvětlila Malá.

Jen Karviná

Politika prý nehraje v tomto případě žádný význam. „Otázkou ideologie se Ministerstvo vnitra nijak nezabývalo. Podnět byl řešen pouze v návaznosti na porušení § 29 odst. 1 zákona o obcích,“ dodala. Ulici pojmenovanou podle první ženy ve vesmíru má podle map.cz skutečně jen Karviná.

Jsou v Česku další ulice či městské části, u nichž ministerstvo doporučuje změnu názvu? „Žádné další podněty ohledně změny názvu ulice nebo veřejného prostranství Ministerstvo vnitra v současné době neřeší,“ dodala Malá.

Zastupitelstvo rozhodne

Nyní se problémem musí zabývat zastupitelstvo. „Přejmenování třídy Těreškovové je na programu nejprve jednání Rady města Karviné a následně na programu zářijového zasedání Zastupitelstva města Karviné. Následný postup bude zvolen, dle toho, jak rozhodnou zastupitelé,“ sdělil Jan Šimerda z kanceláře karvinského primátora.

„Celkové finanční náklady z rozpočtu by se tedy mohly v této souvislosti pohybovat ve výši cca 300 tisíc, bez ohledu na administrativní zátěž,“ vyčíslil Šimerda. Ministerstvo ale nemůže změnu názvu vymáhat a zákon ani nestanoví sankce za nedodržení nařízení.

Hlavní část třídy je dlouhá 950 metrů, její součástí jsou i přilehlé vedlejší komunikace, nesoucí stejné jméno. Včetně těchto přilehlých komunikací má třída přibližně 1 500 metrů.

Změna lidem nevadí

Blesk.cz oslovil 40 lidí spjatých s třídou Těreškovové bydlištěm či podnikáním. Pět se odmítlo vyjádřit s tím, že je záležitost nezajímá. Ostatní byli pro změnu. Nenašel se jediný člověk, jemuž by byl návrh na změnu názvu ulice trnem v oku.

„Ne proto, že byla komunistka, to mi je nějak jedno. Ten název ale každý komolí, a na obálky píšou nesmysly. Uvítal bych název krátký, výstižný, aby se též dobře pamatoval,“ řekl invalida Miroslav Aresin (66), kterému nevadí ani to, že by měnit doklady. „I s tou hůlkou úřady klidně oběhám, to je hned hotové.“

Blesk.cz oslovil také podnikatele z třídy Těreškovové. „My jsme na byrokratické buzerování tak zvyklí, že nám je to celkem jedno, že budeme měnit adresu, razítka, loga a všechno, stejně z nás ty peníze vytáhnou jinak,“ říká jeden z nich.

Psycholožce Karině Sedláčkové (53) se zdá ministerský návrh také jako smysluplný. „Nebylo by to špatné, mít nějaký nový, vystižnější název. Chápu, že můžou být zejména senioři spíše proti, ale my s první kosmonautkou nic společného jako Karviná nemáme,“ řekla v doprovodu šestileté vnučky.

Po kom je ulice pojmenovaná?

Valentina Vladimirovna Těreškovová (6. března 1937) byla první ženou ve vesmíru, kam vystartovala v roce 1963. Byla významnou členkou Komunistické strany Sovětského svazu, zastávala různé stranické funkce, mimo jiné byla v letech 1974 až 1989 členkou Prezidia Nejvyššího sovětu Sovětského svazu.

Jako členka strany Jednotné Rusko byla v roce 2008 byla zvolena do regionálního parlamentu, Jaroslavské oblastní dumy. V roce 2011 zvolena do Státní dumy, v roce 2016 a 2021 byla znovuzvolena.

Koněvova zmizí za měsíc

Nejvíce se do povědomí zapsala plánovaná změna názvu Koněvovy ulice v Praze, letos v červnu ji odhlasovalo zastupitelstvo Prahy 3 a od 1. října tak ulice ponese jméno Hartigova, po prvním starostovi Žižkova. Údaje tak musí měnit na 5000 lidí.

Část ulice Korunovanční na Praze 6 zase nově nese jméno Ukrajinských hrdinů – stojí na ní i ruská ambasáda. Změnu plánovala i Česká Lípa v ulicích Moskevská a Ruská, a Nymburk v ulici Maršála Koněva, kvůli administrativní zátěži se ale od plánů ustoupilo.

