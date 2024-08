„To trauma vždy v rodině bylo, ale nikdy se o tom nemluvilo. Ale věděl jsem, že pradědu zabili,“ uvedl příběh muralu Nikola Vavrous, mezi umělci známý jako Khoma. „Žil jsem s celou rodinou, i s babičkou a dědou, v domě, odkud tehdy mého pradědečka Teodora Warcopa odvlekli,“ pokračoval výtvarník.

Gestapáci Warcopa zastřelili ve věku 33 let. S ním i dalších 35 mužů. Vavrousův praděda po sobě zanechal ženu, právě narozenou dceru Kristu a druhou čtyřletou dceru Anežku. „Mou babičku,“ řekl Warcopův pravnuk.

Působivý mural

Co však Nikola Vavrous nečekal je to, že po pradědečkovi zdědil svůj výtvarný talent. „Nevěděl jsem, jak dobrý byl malíř, že jezdil vykonávat zakázky po okolí a maloval různé stěny. Dozvěděl jsem se to až z knihy Karin Lednické o životické tragédii. Dost mě to zasáhlo,“ vylíčil umělec.

Od hrůzných událostí letos v srpnu uplynulo 80 let. „Rozhodl jsem se, že také přispěju s tím, co umím a uctím památku mého pradědy a všech mužů, kteří padli,“ řekl Nikola Vavrous. Výsledkem je nástěnný mural, který nejen místní bezmezně obdivují.

Pomstili se za přestřelku

Životické tragédii předcházela 4. srpna 1944 přestřelka partyzánů s příslušníky gestapa v hospodě Isidora Mokrosze. Zastřeleni byli tři gestapáci, jeden partyzán a hostinský. Nacisté se za to o dva dny později krutě pomstili. Obec obklíčili, 36 mužů povraždili a dalších 31 odvlekli do koncentráků. Přežili čtyři. O těchto dramatických událostech napsala spisovatelka Karin Lednická knihu Životice: Obraz (po)zapomenuté tragédie.

Otevřeli naučnou stezku

Spolek Životice sobě nachystal k 80 letům od tragických událostí rozsáhlý projekt. Otevřeli naučnou stezku, která zájemce provede kolem pomníků většiny zavražděných životických mužů. Jsou umístěny přesně na místech vražd. Stezka je osázena směrovkami, informačními cedulemi a QR kódy, které poskytnou na bližší informace.

