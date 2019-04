Začínal jako klasický sprejer, který chodil za úřady s prosíkem o plochy, teď se o něj ty stejné úřady perou. Streetartový umělec Nikola Vavrous (33), tvořící pod pseudonymem Khoma, si tentokrát vzal do parády tři zbrusu nové popelářské vozy ostravské firmy OZO.

Už od 12 let mu učaroval svět graffiti. „Byl jsem klasický sprejer, který maloval pořád a všude. Měl jsem kvůli tomu i pár problémů, ale hlavně jsem měl ambice dělat větší a náročnější věci,“ popisuje své začátky Nikola Vavrous.

Začal tedy vyjednávat s úřady v Havířově, odkud pochází, pak i v dalších a dalších okolních městech.

„Obcházel jsem radnice kvůli získání ploch pro tvorbu, dokud se ledy neprolomily. Začali jsme s kamarády tvořit, získávali další plochy, založili jsme streetartovou skupinu Sprayart 34,“ líčí Nikola.

První zakázky přišly záhy. „Úřady si všimly toho, co a jak děláme. Za získané peníze jsme začali pořádat streetartové festivaly,“ líčí Nikola. Postupně to ale nebylo jen o vylepšování veřejného prostoru. Nikola své portfolio značně rozšířil a zrodila se značka Khoma.

Profisprejeři vzali útokem popelářská auta v Ostravě útokem. Khoma

Úkol zkrášlit válce

„Zakázek bylo čím dál víc, šel jsem na volnou nohu a dělám to naplno. Maluju štětci, spreji, do bytů do firem a jak nabírám zkušenosti, dostávám větší projekty a řeším s firmami vizuály. Například takové, jako je ten pro OZO,“ říká Khoma.

Městská organizace OZO, která se v Ostravě stará o odpady, koupila tři zbrusu nové rotopressy, popelářská auta, které v otáčejícím se válci úsporně stlačují sbíraný odpad. „Bylo nám líto, nechat válec jen jako bílou plochu, tak jsme se rozhodli oslovit Nikolu,“ sdělila Vladimíra Karasová z OZO.

Nejen malování

Khoma si přizval i dva kamarády. „Zvu i další umělce do svých projektů. Něco dělám sám, pro OZO jsem si pozval lidi z branže, o kterých vím, že tohle umí pojmout,“ vysvětlil. „Každé auto díky tomu získalo rozdílný rukopis,“ doplnila Vladimíra Karasová.



Namalovat auta trvalo čtyři dny, celá příprava, včetně nákresů a shánění barev, zabrala měsíc.

„Není to jen o malování, je to o domluvách, návrzích, nápadech, nabídkách…spousta kreativní práce,“ usmívá se výtvarník.



Prozrazuje další ambice. „Láká mě i zahraničí a doufám, že je to jen otázka času, kdy budu svou tvorbu moci prezentovat i za hranicemi,“ uzavřel.