Majitelé v sobotu nejprve našli jednu dělostřeleckou minu. Přivolaní hasiči ji zajistili a odvezli k odborné likvidaci. Na místo nálezu se po krátké době museli vrátit, v zemi se totiž našla další nevybuchlá munice.

„Na zahradě jsme pak našli dalšíchjedenáct kusů dělostřeleckých min a jeden ruční granát. Veškerou munici si odvezli pyrotechnici, kteří zajistí bezpečným způsobem její likvidaci. Vše se obešlo bez evakuace osob,“ uvedla mluvčí frýdecko-místecké policie Kateřina Kubzová.

Časté nálezy

V Moravskoslezském kraji jsou podobné nálezy nevybuchlé munice časté. Především okolím Opavy, částí Hlučínska a Ostravska postupovali na jaře 1945 vojáci Rudé armády a jednotek 1. čs. armádního sboru. Ostravsko-opavská operace byla jednou z nejvýznamnějších vojenských bitev druhé světové války na území někdejšího Československa. Pozůstatky po bojích se nacházejí dodnes.

Výbuch staré munice například zabil předloni 8. dubna v ostravské části Hulváky muže (†49). Další utrpěl zranění. Munice explodovala při výkopových pracích během opravy bytového domu. Muž si pravděpodobně leteckou pumu spletl s kanalizací a chtěl ji rozřezat.

„Pokud objevíte předmět připomínající munici, rozhodně se jej nikdy nedotýkejte, nemnipulujte s ním a okamžitě zavolejte na linku 158,“ radí Kubzová a dodává: „Do příjezdu policie by se k místu nálezu neměl nikdo přibližovat. Takové informace by měli znát i děti. Především nalezenou munici by lidé nikdy neměli převážet na jiné místo či na policejní služebnu.“

