Motorky životní vášní: Petr (49) má úctyhodnou sbírku: 260 kousků!

Jako malý kluk se motal pod rukama mechaniků a obdivoval tátu, motocyklového závodníka. Když pak ve 14 letech dal do kupy první motorku, jeho vášeň pro jednostopá vozidla byla zpečetěna. Teď má Petr Bárta (49) z Chlumčan na Plzeňsku jednu z největších sbírek motocyklů v Česku.

Vše začalo tím, že jako kluk s tátou Václavem (†76) koupil za stovku starou motorku. „Byla to ČZ 250. Několik let stála doma, a když mi bylo čtrnáct, tak jsem ji začal doma opravovat. Už od malička jsem se motal pořád kolem motorek. Táta mě k nim přitáhl, jezdil závodně motokros za Duklu Praha,“ vzpomínal Bárta. Prázdniny skončily a opravovaná motorka byla jako nová.

Nezůstalo u jedné

„Chytlo mě to. Chtěl jsem opravovat dál. Pořídil jsem si motorku ČZ 125c a dal ji opět dohromady. To bylo v roce 1990. Takhle se to pořád opakovalo,“ řekl Bárta.

Video Video se připravuje ... Petr Bárta (49) z Chlumčan shromáždil za 35 let 260 kusů motocyklů! Zbyněk Schnapka

Nakonec shromáždil celou ucelenou řadu motocyklů ČZ. „Jsou to všechny modely, všechny obsahy motorů, prostě všechny čézety z let 1923 až 1997, které se vyráběly v továrně ve Strakonicích,“ objasnil Bárta.

Útočiště pro motorky

K motocyklům ČZ brzy přidal i ikonické stroje značky JAWA a opět má celou ucelenou řadu těchto motorek z let 1932 až 1990. Aby toho nebylo málo, vlastní rovněž všechny modely motocyklů Praga a Ogar. Za 35 let Petr Bárta shromáždil 260 kusů motocyklů!

Postavil pro ně dvě budovy o rozměrech 30 x 10 metrů, které slouží zároveň i jako muzeum. Lidé si skvostné stroje mohou prohlédnout vždy v sobotu od 10 do 16 hodin. Prohlídku lze domluvit i mimo otevírací dobu.