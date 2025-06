Začíná výstavba nejvyššího obloukového mostu v Česku. Téměř půl kilometru dlouhý most překlene ve výšce 87 m hluboké údolí u Plas na Plzeňsku. Bude součástí obchvatu Plas na silnici z Plzně až do Mostu a srovnatelný se Žďákovským mostem, který překlenul Orlickou přehradu v roce 1967.

Stavba mostu začíná právě dnes. „Zhotovitel bude mít tisíc dní, aby stavbu uvedl do provozu, a dalších 200 dní na její úplné dokončení,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Plzni Miroslav Blabol.

Most bude dlouhý 495,8 m. Půjde o obloukový s horní mostovkou, která bude ve výšce 87,3 m nad hladinou řeky Střely. „Takový most se už dlouho v ČR nepostavil. V této kategorii mostů to bude největší stavba u nás. Sekundovat mu může jedině Ždákovský most přes Orlickou přehradu,“ popsal dříve Blesk.cz ještě před svým odchodem do penze tehdejší ředitel ŘSD v Plzni Zdeněk Kuťák.

Most jako atrakce

Na straně směrem k Plasům bude na mostu tři metry široký chodník, který poslouží i jako cyklostezka. Tady bude uprostřed do volného prostoru vystrčena vyhlídková plošina se skleněnou podlahou. Půjde o jakýsi „nos" ve tvaru lichoběžníku, na který se vejde 15 lidí.

Mezi chodníkem a silnicí mají vyrůst vysoká svodidla, aby lidé nemohli do vozovky. Na začátku mostu ve směru od Plzně se vybuduje parkoviště pro návštěvníky vyhlídkové plošiny.

Žďákovský vs. Plaský most

Překonává Orlickou přehradu a je součástí silnice z Plzně do Tábora. Auta po něm začala jezdit v roce 1967. Tehdy byl považován za největší obloukový most na světě. Nyní je na 27. místě na světě. Je dlouhý 542,9 m a silnice je ve výšce 50 m nad hladinou. Ten v Plasích bude sice o 47 m kratší, než Žďákovský, ale zase bude o 37 m vyšší.