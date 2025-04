Soudní lékař, který řešil Kramného i Stodolovy, o nejšílenějších kauzách: Matka podřízla dceru, z muže v práci zbylo jen ucho

František Vorel v knize vzpomíná i na děsivý případ chlapce, kterého si osvojili rodiče s vlastní dcerou. „Jak děti rostly, on si na nevlastní sestru začal sexuálně dovolovat, ona nechtěla, tak ji zabil a strčil do kufru auta. Zardousil ji a v kufru ji pak vozil. Osobně bych si nikdy neosvojil chlapce k dceři. Nikdy nevíte, co se může stát, co udělá genetika, jaký ten dotyčný bude, zda nebude bez zábran,“ popisuje Vorel.

Nejen o případu Kramný, ale i o dalších případech soudního lékaře Františka Vorla vypráví nová kniha Tady Vorel, pitevna. | archiv Blesku