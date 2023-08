Pilot ponorky, která hledala oběti v Orlíku: Našel jsem sud i tělo obalené pletivem

Malá ponorka, která dostala jméno Colombo One, byla nasazena v případu Orlík jako úplná novinka z Ameriky. „Ale až poté, co kolega Karel objevil první sud s tělem,“ popsal Blesku Dalibor Tekiela. To se stalo 14. července 1995. „Policie pak orlický gang pozatýkala a vyšetřovala. My s ponorkou zatím cvičili v lomu Svobodné Heřmanice,“ líčil.

Na Orlík se báňští záchranáři vrátili v září. Podvodního robůtka řídil Tekielův kolega ovladačem s joysticky, jeho obraz se promítal na panel připojený k ponorce 152 metrů dlouhým kabelem. „Jezdila v určeném sektoru, její kamera se otáčela o 95 stupňů horizontálně, 75 stupňů vertikálně,“ popsal Tekiela.

Zmapovala terén

Tak jednoduché, že by dno Orlíku prohledali ponorkou a do vody nemuseli, to ale potápěči neměli. „Podmínky byly pro ni příliš náročné. Dno bylo bahnité a její vrtulové motory vířily usazeniny. Je určena hlavně pro průmyslové účely do čisté vody,“ podotkl muž, který při pátrání v Orlíku provedl 18 ponorů, nejvíce ze všech báňských záchranářů.

On byl také nakonec tím, kdo na dně Orlíku uspěl. „Ano, našel jsem druhý sud a také tělo obalené pletivem. Měl jsem štěstí. To, že ponorka na Orlíku neuspěla, tak nevadilo. Byla nám nápomocná při mapování terénu a později nám při mnoha jiných akcích dobře posloužila,“ uzavřel Dalibor Tekiela. Například hledala utonulého chlapce na Slapech. Pomohla při ekologickém průzkumu raků na kališti u dolu Lazy.

Do dějin kriminalistiky

Hlava gangu Karel Kopáč, Vladimír Kuna a vykonavatel vražd Ludvík Černý sprovodili ze světa v letech 1991 až 1993 pět lidí. Jednalo se hlavně o podnikatele, jejichž peníze chtěli získat. Tři oběti shodili do Orlické přehrady, dvě z nich ukryté do sudů s louhem. Tresty dostali v rozmezí 21 let až doživotí pro Černého. Kriminalistům k nálezu těl pomohl tip z podsvětí.

Můžete ji vidět!

Miniponorku z případu orlických vražd si lidé nyní mohou prohlédnout v Ostravě v Hornickém muzeu v areálu Landek Park. Je umístěna ve stálé expozici báňských záchranářů. Vstupné do báňské expozice je 120 Kč, zlevněné pak 80 Kč. Stroj, který je dodnes funkční, bude vystaven do 10. září.