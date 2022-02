Česká televize uvedla v neděli poslední díl úspěšné kriminální minisérie Devadesátky. Seriál, jehož scénář napsal bývalý šéf pražské mordparty Josef Mareš, je v mnoha ohledech inspirován skutečností. Některé události jsou v něm zobrazeny velmi věrně. Nicméně se nejedná o dokument, a tak ne vše, co diváci mohli vidět na televizních obrazovkách, se opravdu stalo. Co vše bylo jinak?

Velká část celé minisérie se věnovala kauze takzvaných orlických vrahů. Ti získali svou přezdívku podle místa, kde se zbavovali těl. V seriálu případ vyšetřují především kriminalisté Václav Plíšek a František Tůma v podání Martina Fingera a Ondřeje Sokola. Jejich postavy inspirovali dva skuteční detektivové, kteří v devadesátých letech na případu pracovali, Jan Štoček a František Havlovič. Nicméně především druhý zmiňovaný je spíše pouze vzdáleným předobrazem seriálové postavy.

František Havlovič se totiž na rozdíl od seriálové postavy nikdy nezapletl s ruskojazyčnou mafií. „To prostě nepřipadá v úvahu. Ti kluci byli perfektní policisté do poslední chvíle, co sloužili,“ sdělil pro server Novinky exkriminalista Josef Doucha. Tato zápletka seriálu, která se výrazně objevila i v posledním dílu, je tedy zcela vymyšlená.

Skutečnosti neodpovídá ani chvíle, kdy se v seriálu mluví o tom, že případ převezmou středočeští kriminalisté, a hlavní hrdinové jsou rozčilení. Jak Doucha uvedl, Štoček i Havlovič prý to, že případ přejde pod jiné oddělení, vzali úplně v klidu. „Měli jsme výborné vztahy. Jejich práce jsem si nesmírně vážil,“ řekl.

Tehdejší šéf pražské mordpardy Jiří Markovič v knize Kriminalista s žertem uvádí, že Douchovi prodal orlické vraždy za láhev rumu. „Pepa Mareš – můj pozdější nástupce na prvním oddělení, a ten byl na mě tenkrát obrovsky nas*anej, že jsem to takhle prodal, protože on to chtěl dělat. Tak on byl dobrej, velice dobrej, ale v podstatě, i když se to objasnilo v Praze, tak to patřilo Středočechům,“ vysvětlil Markovič.

Kromě jiného se v posledním díle zcela nedrží reality ani výpověď Karla Kopáče. Některé pasáže zcela odpovídají tomu, co skutečný orlický vrah říká na archivních záběrech. Když seriálový Kopáč popisuje první vraždu Aleše Katovského (v seriálu Skuherského), uvádí, že v momentě, kdy s Černým vezli jeho mrtvolu, tak je stavěla policie, kvůli silniční kontrole. Nic takového se však nestalo, je ale pravda, že Kopáč vypověděl, že kdyby je policie zastavila, byli připraveni střílet.