Scénář k divácky oblíbené kriminální minisérii České televize napsal bývalý šéf pražské mordparty Josef Mareš. Ten sám již dříve uvedl, že případy a jejich vyšetřování se zakládají na skutečných událostech, upozornil však, že mnoho věcí v seriálu realitě neodpovídá. „Co je autorská licence, to je určitě chování a vedlejší příběhy jednotlivých detektivů a jejich blízkého okolí. To je vymyšlené,“ uvedl Mareš ještě před odvysíláním prvního dílu.

Přesto je nejednomu divákovi jasné, že například kapitán Václav Plíšek v podání Martina Fingera je určitě částečně inspirován elitním kriminalistou Janem Štočkem. Právě ten v devadesátých letech odvedl společně s kolegou Františkem Havlovičem na kauze orlických vražd obrovský kus práce. Havlovič sám se stal hodně vzdáleným předobrazem seriálového Františka Tůmy.

S mafií se nestýkal

Havlovič se však narozdíl od postavy, kterou ztvárnil Ondřej Sokol, nikdy nezapletl s ruskojazyčnou mafií. „Byl přemýšlivý, dokázal kombinovat a perfektně vyhodnocovat informace,“ popsal skvělého kolegu bývalý kriminalista Josef Doucha. Ten v rozhovoru pro Novinky vysvětlil, že v Devadesátkách je opravdu velké množství nepřesností, nicméně on sám s tím problém nemá. Autoři mají podle něj právo na určitou míru autorské licence. Proti tomu, že by některý z detektivů spolupracoval s mafií, se však důrazně ohradil. „To prostě nepřipadá v úvahu. Ti kluci byli perfektní policisté do poslední chvíle, co sloužili,“ sdělil.

Havlovič pak také spolupracoval na případu zavražděného mafiána Františka Mrázka. Později ale odešel od policie a zmizel z veřejného života. V roce 2020 se objevil v pořadu Záhady Josefa Klímy. Tehdy se už dva roky snažil zjistit, zda za smrt jeho maminky může pochybení lékařky, která podle něj zřejmě nepoznala příznaky mozkové příhody. Když se však obrátil na příslušné instituce, dlouho se nic nedělo a nikdo případ nevyšetřoval. Rozhodl se proto obrátit na média.