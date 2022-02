Na případu orlických vrahů v devadesátých letech usilovně pracoval elitní pražský detektiv Jan Štoček. V dokumentárním seriálu Legendy kriminalistiky, který v roce 2016 natočila ČT, prozradil, že tehdy měli poznatky o tom, že v Praze funguje nějaká skupina lidí, kteří vraždí, a těla dává do sudu s louhem a hází do nějaké přehrady.

Jak detektiv uvedl, měli sice výpověď svědka, nicméně chyběly důkazy. „Honza Štoček byl tehdy roztrpčený z mého přístupu. Řekl jsem, že kdyby se našly ty sudy, tak by to pomohlo, protože by se potvrdila výpověď svědka,“ popsal v Legendách kriminalistiky bývalý šéf pražské mordparty Josef Mareš. Ten je zároveň autorem scénáře k seriálu Devadesátky.

Jan Štoček skutečně začal shánět potápěče. Ti policejní v té době neměli vybavení na to, aby se ponořili do takové hloubky. Naštěstí nakonec vypomohli bánští záchranáři. Celá akce byla utajovaná a všichni byli pod velkým tlakem, protože bez těla by nejspíš nebylo možné řešit vraždy. Štoček přiznává, že čtvrtý den už začal být poněkud rezignovaný. „Jeden kluk zahlásil, že má sud a na něm svár, tak to jsem ožil,“ prozradil detektiv.

Nález sudu!

„Tělo bylo bez přístupu vzduchu uložené v louhu. Takže louh sice působil, ale tělní struktury byly dobře zachovalé,“ vysvětlil primář Ústavu soudního lékařství FN Královské Vinohrady Jiří Hladík. „Když jsme vypouštěli tekutinu, tak jsme to brali přes sítka. A když se to cedilo, tak se tam našly dvě celoplášťové střely,“ dodal. Prvním objeveným zavražděným byl kosovský číšník Leorent Lipoveci. Jak později vyšetřováním ukázalo, gang ho nalákal do sklepa Vladimíra Kuny, kde měl nelegálně koupit zbraň. Místo toho ho však zastřelili.

To, že byl v přehradě nalezen sud, v němž je nejspíše lidské tělo, však uniklo do médií. Takže kriminalisté nemohli postupovat tak, jak měli v plánu a vše museli řešit prakticky přes noc. Jeden den objevili sud a druhý už zatýkali podezřelé.

„Všechno řeknu“

Při zatýkání nastal další problém. Kopáč se zabarikádoval v domě a hrozil sebevraždou. I jeho se však nakonec podařilo zatknout a co víc, rozhodl se, že o fungování gangu řekne vše. „Byl na chodbě, seděl na vozíku a řekl ‚Začněte psát, všechno řeknu, všechny natřu,‘“ popsal zatýkání Štoček.

Díky výpovědi Kopáče se kriminalisté později znovu vrátili k přehradě. Tentokrát pátrali po dalších dvou tělech. Jednalo se o tělo podnikatele Aleše Katovského, což byla první oběť orlických vrahů. Jeho tělo do přehrady pohodili zabalené v pletivu. Starožitníka Vlastimila Hodra ukryli stejně jako Lipoveciho do sudu.

Vyšetřovatelce tuhla krev v žilách

„To tělo bylo nejdřív v igelitových pytlích, co jsou na odpady, přesto byly jutové pytle převázané motouzem a pak bylo tělo zatočeno do pletiva,“ sdělil Hladík podrobnosti o tom, jak byla mrtvola Katovského zabalena. I v jeho těle se našly střely.

Druhé tělo v sudu bylo však v mnohem horším stavu. Přesto se patologům podařilo nalézt střely. Identifikace se jim povedla díky tomu, že zemřelý prodělal v minulosti úraz holenní kosti.

Děsivé nálezy v Orlické přehradě šokovaly nejenom veřejnost, ale i policisty. Vyšetřovatelka Jitka Hofmanová v dokumentu z roku 2002 Až na dno Orlíku popsala, že jí doslova tuhla krev v žilách. Zjistila totiž, že se s Katovským v minulosti setkala.

„To byla první oběť, kterou zabalili do pletiva a hodili tam jenom tak. Potom, když jsem si prohlížela fotodokumentaci, tak mi ztuhla krev v žilách. Zjistila jsem, že toho člověka vlastně znám a že jsem se s ním asi před 4 lety viděla,“ uvedla.

Po letech složitého vyšetřování nakonec kriminalisté dosáhli toho, že všech pět členů orlického gangu skončilo ve vězení. V současné době už je za mřížemi pouze jediný z nich, vykonavatel vražd Ludvík Černý, který dodnes tvrdí, že je nevinný.