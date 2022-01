V neděli Česká televize uvedla již třetí díl divácky velmi úspěšného seriálu Devadesátky. V něm se objevují skutečné zločiny, které se v České republice odehrály v divokých devadesátých letech. Přestože se děj nového dílu točil primárně kolem komplikovaného případu Orlických vražd, který je rozplétán postupně, okrajově byla zmíněna také podivná přestřelka mezi cizinci v pražském erotickém baru Kleopatra. I ta se skutečně stala, jenom o čtyři roky později, než ji datuje seriál. O co přesně tehdy šlo?

V pátek 16. října roku 1998 došlo v erotickém klubu Kleopatra na Hájích v Praze k divoké přestřelce, kterou vyvolala skupina Arménů. V té době bylo v baru několik desítek hostů. Při konfliktu zemřeli dva muži, další dva byli zraněni. Jedním z těch, kteří krvavý incident vyvolali, byl i Ararat Nikogosjan, jehož mrtvé tělo bylo nalezeno později v autě u nemocnice Na Homolce.

Podle všeho přišli v osudný den do baru Kleopatra tři Arméni Grigor Mažinjan, Vazgen Šahinjan a právě Ararat Nikogosjan. V klubu vyvolali prý kvůli dívce nejprve slovní a poté i násilnou potyčku s belgickým občanem albánského původu. Pak vypukla střelba.

Po letech se udal

K soudu se případ dostal až v březnu roku 2002. Mažinjan tehdy uvedl, že se dva a půl roku po incidentu tak obával o svůj život, že téměř nevycházel z bytu. Nakonec se ale rozhodl jít na policii. Řekl také, že jeho kumpán Šahinjan mezitím z České republiky uprchl a od přestřelky se spolu prý neviděli.

Tvrdil, že konflikt nevyvolal on a jeho přátelé, ale jiná skupina mužů, kteří mu dali pěstí, když si šel pro pivo. Protože se prý nechtěl dostat do nesnází, z baru se Šahinjanem odešel. Venku pak slyšel asi 15 výstřelů. Poté se na ulici vypotácel postřelený Nikogosjan. „Když opouštěl bar, střílel,“ líčil Mažinjan.

Všichni tři Arméni nasedli do auta a podle Mažinjana se vydali do motolské nemocnice. Nikogosjan ale mezitím zemřel. Tělo přenesli do jeho auta a odjeli domů. „Krvácel jsem a byl jsem v šoku,“ hájil se stále Mažinjan, který v době, kdy k incidentu došlo, v Česku legálně žil i pracoval.

Svědci události potvrdili pouze, že Mažinjan a Šahinjan stříleli venku, při ústupu z baru. Podle soudu se neprokázalo, že by právě obžalovaní způsobili něčí smrt, přestože z ulice do baru stříleli. Dohromady tehdy padlo asi dvacet výstřelů a na místě krvavého incidentu bylo vedle několika pistolí nalezeno množství nábojnic a střel. Experti však neurčili, kdo z jaké zbraně střílel.

Mažinjan i Šahinjan byli nakonec odsouzeni k 17 měsícům ve vězení. První zmíněný si trest odseděl ve vazbě během soudního řízení, Šahinjan byl odsouzen v nepřítomnosti, protože byl stále na útěku.