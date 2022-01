Pátek odpoledne, pár minut po půl čtvrté a silnice mezi Kokšemi a Dehtínem na Klatovsku. Řidič kamionu, jehož video z palubní kamery koluje po sociálních sítích, jede pomalu a blíží se k levotočivé zatáčce. Varuje ho před ní i dopravní značka, zřejmě jde o jednu z těch ostřejších.

Po chvilce je vidět, jak se z horizontu přiřítí osobák. Do zatáčky jel řidič poměrně dost rychle, prakticky hned ho to vytrestá – auto se po pár metrech stává skoro neovladatelným, ze zatáčky nejdřív vyjíždí směrem ke krajnici, pak zase směrem do protisměru. Když je ani ne pět metrů od kamionu, snaží se auto dostat zpátky z protisměru, ale pozdě. Pak přichází čelní náraz do levé strany kamionu.

Po nárazu se auto odrazí, doslova letí vzduchem. Jak je vidět, přetáčí se po srážce v příkopu na stranu, celá čelní strana je zdemolované, uvnitř jsou vidět vybouchnuté airbagy. Během chvilky se o nehodě dozvídají i složky integrovaného záchranného systému.

Záchranná služba na místo okamžitě vyslala pozemní posádky a z Plzně vystartoval vrtulník letecké záchranné služby. Hasiči mezitím řidiče ze zdemolovaného auta vyprostili. „Záchranáři na místě ošetřili muže s těžkými zraněními, v bezvědomí a zajištěnými dýchacími cestami byl transportován cestou LZS na emergency FN Lochotín,“ uvedla mluvčí plzeňských záchranářů Mária Svobodová.

Před zatáčkou předjížděl?

Podle policistů neměl řidič při průjezdem zatáčkou přizpůsobenou rychlost jízdy stavu a povaze komunikace. „Na mokrém povrchu se vozidlo dostalo do smyku, přejelo do protisměru a došlo k čelnímu střetu s nákladním automobilem s návěsem,“ popsala děj nehody mluvčí policie Hana Kroftová.

Podle řidiče kamionu, který nechtěl být jmenován, měl řidič osobního auta ještě před zatáčkou předjíždět jiné auto. „V zatáčce jel ještě protisměrem, já ho viděl a sundal jsem nohu z plynu. Pak mě asi zahlédl, prudce se chtěl zařadit zpět. Zajel do něj smykem a když už jsem viděl, že se zase přetáčí, tak jsem dupnul na brzdu,“ popsal vteřiny před nehodou řidič kamionu.

Škoda byla odhadnuta na zhruba 700 tisíc korun. „Dopravní nehoda je nadále v šetření policistů Dopravního inspektorátu Klatovy. Silnice byla v době šetření uzavřena,“ dodala Kroftová.