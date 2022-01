Po sociálních sítích se rozšířilo video, které zachycuje útok žáka na učitele na střední škole ve Vítkovicích. Předcházela tomu potyčka o studentův bezdrátový reproduktor, který učitel vyhodil z okna na ulici. Žák mu to chtěl oplatit rozbitím notebooku. A pak už to jelo – vyučující žáka zezadu napadl, dokonce ho i nakopl. Vyjádření pro Blesk.cz poskytli zástupci školy i samotní žáci.

„Pane učiteli, fakt to nedělejte,“ říká na videu jeden z žáků Vítkovické střední průmyslové školy v Ostravě. Učitel ale otevírá okno, v jedné ruce svírá reproduktor a vyhazuje ho ven na ulici. Mnoho jiných žáků tomu přihlíží a směje se. Na video na TikToku upozornila Štěpánka Cimlová, učitelka soukromé školy, jež si na sociálních sítích říká stekaanka.

Blesku se skrze učitelku podařilo získat podrobnosti celého incidentu i vyjádření jeho přímého účastníka. Vše začalo tím, že se na jeho reproduktor připojil jeden ze spolužáků a začal v hodině pouštět hudbu. Údajně tak chtěl vyprovokovat vyučujícího. „Vyvrcholilo to tím, že učitel se vsadil s několika spolužáky, že tu bednu vyhodí. Ptal se, koho je ta bedna, jenže já jsem byl zrovna zabraný do učení, takže jsem nějak moc nevnímal. Nakonec tu bednu vyhodil, to vidíte ve videu,“ uvedl mladík, který si nepřál být jmenován.

Rvačka

Pak ve studentovi „bouchly saze“. „Sebral jsem mu notebook a chtěl jsem mu ho zlomit, ale nakonec jsem ho nezlomil, protože jsem věděl, že sám bych z toho měl problémy. A on potom, protože neunesl emoce, mě napadl,“ popsal středoškolák. K incidentu došlo na podzim loňského roku.

Blesk jméno učitele zná, zveřejňovat ho ale nebude. Samotný majitel reproduktoru, který byl nakonec napaden, nijak učitele neprovokoval. „Učitel běžnou situaci narušování výuky řešil tak, že se s žáky vsadil o konkrétní částku, že reprák vyhodí z okna. Jeden zdroj uvádí, že žáci dokonce učiteli tuto částku poté vyplatili. Prý „férově“,“ uvedla pro Blesk učitelka Cimlová s tím, že se žáci s učitelem vsadili o 200 korun.

Škola si aktéry sezvala a incident začala řešit. „Případ jsme v rámci naší školy interně prošetřili a přijali jsme opatření. Všichni účastníci incidentu byli s výsledky šetření seznámeni,“ napsala bez bližších podrobností Blesku ředitelka školy Andrea Pytliková. Na další dotazy ředitelka už nereagovala.