Jedenáct hodin. Tak dlouho trvalo složkám integrovaného záchranného systému odklidit následky vážné hromadné dopravní nehody. Na 33. kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu, na úrovní obce Žebrák, se srazilo celkem 36 vozidel. Ačkoliv podle fotografií a videí vypadala nehoda hrozivě, nikdo naštěstí nepřišel o život.

Celkem se zranilo šest lidí, z toho čtyři lehce a dva středně těžce. Ty přepravil záchranářský vrtulník na traumacentra pražských nemocnic. Jelikož druhý vrtulník z Plzně nemohl kvůli počasí vzlétnout, na místě se tak dvakrát „otočil“ ten z Prahy.

Lidé nedodržují vzdálenosti

Havarovaných 36 vozidel bylo rozeseto na 150metrovém úseku dálnice. „I na dálnicích se dá nabourat. A když se podíváme, jak se někteří řidiči chovají, tedy jezdí rychle a nedodržují dostatečné odstupy, tak to vypadá, jako když si jsou jistí tím, že se na dálnici při nejlepší vůli nabourat nedá. Tak tady vidíme, že dá. To je pro řadu lidí i poznání,“ vysvětlil pro Blesk.cz dopravní expert Platformy VIZE 0 Roman Budský.

Policejní mluvčí Vlasta Suchánková v tiskové zprávě uvedla, že velkou roli sehrála i nedodržená bezpečná vzdálenost mezi jednotlivými vozy. „Na dálnici platí dvě zásady. Jezdit přiměřenou rychlostí, třeba ani ne tou maximálně povolenou stotřicítkou, a dodržovat důležité odstupy mezi vozidly. Je to onen minimálně dvousekundový rozestup, někdy radši i o vteřinu delší,“ popsal Budský, podle kterého je důležité se koukat kolem sebe a plně se věnovat řízení. „Faktem je, že včera došlo k prudké změně počasí a přišla sněhová smršť. Ale jak říkám, kdyby ta auta jela s dostatečným odstupem mezi sebou a kdyby řidiči nejeli na hraně možností, tak by to bylo výrazně lépe řešitelné,“ řekl expert.

Co je to bílá tma?

„Najednou tma, neviděl jsem na krok. Přede mnou nikdo nebyl, pak se najednou zjevilo auto,“ popsal ve čtvrtek jeden z účastníků nehody přímo na místě havárie. Zřejmě šlo o takzvanou bílou tmu. „To je velmi intenzivní sněžení, do toho třeba ještě fouká vítr a kvůli tomu vznikají větrné víry, které sníh na silnici víří. Řidič pak vletí do stažené opony, je to mrak vytvořený ze sněhu. V tom okamžiku nejde nic vidět,“ uvedl Budský, který zmiňuje i fakt, že je v takových podmínkách silnice vmžiku pár vteřin poseta sněhovou vrstvou.

„Najednou zjistíme, že jedeme po bílé silnici. A tady zas platí zmíněný odstup mezi vozidly,“ dodal s tím, že v takové situaci se toho už moc vymyslet nedá. „Tato metelice, jak se lidově říká, většinou přijde ze strany. Je proto dobré se občas dívat i mezi kolem dálnice, nejen před sebe. Můžeme díky tomu vidět jisté poryvy a odhadnout, co se tak může dít,“ říká Budský.

Vystoupit nebo čekat v autě?

Pár hodin po nehodě Blesk.cz informoval o videu, které natočil řidič dodávky, který měl ty nejhorší srážky jako na talíři. Zastavil těsně za místem nehody, kolem něj ale svištěla ostatní auta, která pak do již havarovaných narážela. Rozvířila se zároveň i diskuse na téma, jestli měl řidič z auta vystoupit nebo v něm radši zůstat.

Video Děsivé video z hromadné nehody na dálnici D5. - Tomáš Hubka

„Když vidíme, že se kolem nás řítí další vozidla, tak vyskočit z auta a rychle přeběhnout za svodidla nebo mimo dálnici daleko od aut. A to celá posádka. Nikdy totiž nevíme, kdo tam přiletí. Může se stát, že čtyři auta za námi zastaví a pak se přiřítí čtyřicetitunový kamion a všechno slisuje. Rozhodně ale z auta nevybíhat panicky, to pak můžeme někomu skočit před jedoucí auto. V každém případě utéct mimo dálnici,“ doplňuje Budský.

Podle něj je pak možné pomáhat i raněným, ale pouze ve chvíli, kdy je už situace klidná. A když se někdo nestane účastníkem nehody, měl by minimálně své auto odstavit co nejvíc ke straně a nepřekážet tak hasičům, policistům a záchranářům.

Příprava na dlouhé čekání

Spousta řidičů stála ve vozidlech za nehodou i několik hodin. Když to šlo, policisté je otáčeli a doprovázeli k nejbližšímu sjezdu, aby mohli odjet přes objízdné trasy. I tak je ale dobré se na takovou situaci připravit. „Rozhodně se ale sami od sebe neotáčejme do protisměru, je to hrozně nebezpečné a pokud policie řidiče dopadne, může mu odebrat i řidičský průkaz. Nezbude nám proto nic jiného než zůstat stát u strany a čekat. Dobré je se na to ale připravit a mít v autě pár flašek s vodou a něco k jídlu, samozřejmě nesmí chybět i plná nádrž, zejména v zimě,“ poradil expert řidičům.

Dobré je také sledovat situaci na silnicích, pomoci v tom můžou i chytré navigace. „My sice kolonu ještě ani nevidíme, ale navigace ano a dokáže nás z dálnice stáhnout a díky tomu se dlouhému čekání vyhneme. Je to zároveň i o dost bezpečnější,“ uzavřel.