Policistovi, který v roce 2020 zastřelil při zásahu muže, hrozí až desetiletý trest vězení. Byl obžalován ze zabití a zneužití pravomoci. Je to zřejmě poprvé v novodobé historii, co půjde policista přes soud za zabití při výkonu své služby.

K tragédii došlo v srpnu roku 2020. Policie k rybníku Dvořiště v katastru obce Smržov vyrážela na základě volání o agresivním pachateli. Když hlídka na místo přijela, spatřili muže, který přicházel k jedné z chat a jevil známky opilosti.

Jeden z policistů, který použil hrozbu namířené střelné zbraně, jej vyzval, aby si lehl na zem. Opilý muž ale nijak nereagoval a začal směřovat k policistovi. „Ten následně na muže vystřelil, a i když jej zasáhl a případný útok od něho již nehrozil, střelil jej ještě dvakrát,“ uvedla tehdy k případu mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivana Nguyenová.

GIBS prováděl detailní dokazování, mimo jiné znalecké posudky z oboru soudního lékařství, balistiky, biomechaniky a psychiatrie. Nakonec byl případ uzavřen s tím, že se jednalo o exces nutné obrany spáchaný ve stavu silného psychického rozrušení.

Podle deníku Právo byl muž obžalován ze zabití a zneužití pravomoci. Hrozí mu deset let vězení, případ řeší českobudějovický krajský soud, píše Právo. Je to zřejmě poprvé v novodobé historii, kdy policista půjde před soud kvůli zabití při výkonu služby.

Za policistu se tehdy postavil i policejní prezident Jan Švejdar. „Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je rozhodnutí vystřelit na člověka, který ohrožuje na životě někoho jiného. Není to samo sebou a ne každý to dokáže. O to víc si vážím každého policisty, který musel toto rozhodnutí ve vteřině a tváří v tvář vlastní smrti učinit. Stojím za vámi!“ uvedl tehdy na Twitteru.