Vlivný muž se vydal na Bali za svou indonéskou přítelkyní. Perfektní gentleman, jak ho někteří nazývají, byl v jejich domě nalezen mrtvý! Hlavní podezřelou byla jeho přítelkyně, ale v současné době se policisté přiklánějí spíše k sebevraždě. To ale rozporují mužovi kamarádi, kteří tvrdí, že Matt byl vždy velmi veselý muž a nic takového by nebyl schopen udělat. Jeho ex-přítelkyně uvedla, že Indonésanka byla psychicky nevyrovnaná.

Vše se mělo odehrát, když Matt původem z britského Gloucesteru telefonoval přes videohovor se svými blízkými z Anglie. Přímo během hovoru měl být zavražděn. Na Bali byl v tu dobu jen několik měsíců. Jako první nasnadě byla jeho přítlekyně Emmy Pakphanová, policisté si na ni hned došlápli.

Po čase se ale karty obrátily. Z vyšetřování místních kriminalistů vyplynulo, ze Emmy svého muže nejspíše nezavraždila. „Zatím nemůžeme říci, že šlo o vraždu. Dokonce máme podezření, že pan Harper spáchal sebevraždu,“ uvedl šéf policie na Bali. Matt měl v osudný den svou přítelkyni vyprovodit ven z vily, načež se měl zamknout v ložnici. „Jeho přítelkyně se pak vrátila, nakoukla do pokoje a viděla, že je její přítel v kritickém stavu,“ uvedl.

Jak uvedl deník The Sun, ačkoli se Matta podařilo urychleně dostat do péče lékařů, svým zraněním podlehl. Měl mít na krku a břiše řezná poranění. „Případ stále vyšetřujeme a vyslýcháme řadu svědků, včetně slečny Pakpahanové,“ vysvětlil policista. „Dosud nebyl nikdo zatčen,“ ujistil detektiv s tím, že se čeká na výsledky pitvy.

Matt, který pracoval pro luxusní hotelovou firmu Karma se podle svých přátel zamiloval do Emmy loni v červenci. Ta dokonce ukázala vyšetřovatelům video, jak její přítel umírá na podlaze svého domova na Bali chvíli po podezřelém čtvrtečním útoku. Záběry natočila zvenčí. „Nevím, co se stalo, opravdu nevím,“ vzlykala.

Mattovi zdrcení přátelé uvedlo, že absolutně nevěří tomu, že by si Matt sám vzal život. „To prostě není pravda. Den předtím měl skvělou náladu,“ uvedl jeden z jeho známých. O mužovi se rozpovídala i bývalá přítelkyně. „Byl to dokonalý gentleman, starostlivý a milý muž,“ uvedla. Ex-přítelkyně dokonce tvrdla, že jí Matt zaslal sms, kde tvrdí, že Emmy nenávidí a chce se k ní vrátit. To potvrdili další jeho kamarádi. Emmy prý měla být psychicky nevyrovnaná a měla si libovat v podvádění lidí.